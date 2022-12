Inflace bude až 20 procent, pak rázně klesne, řekl guvernér ČNB Aleš Michl

Karina Kubelková považuje sazby pro současnou situaci jako dostatečné, pro zvýšení by hlasovala v případě, že by se v reálné ekonomice projevila proinflační rizika, například by výrazně oživila domácí poptávka. Oba zároveň vyloučili, že by nyní bankovní rada zvažovala snížení sazeb.