Jedna měna vládne všem, a to pro svět nemusí být dobře. Česko může tratit

Pokud by se situace v Evropě vinou války zhoršila a k tomu americká inflace dále vzrostla, dolar může ještě prudce růst. Nejvíce by tak ztrácely menší měny jako česká koruna, polský zlotý nebo třeba maďarský forint.

„Posilování dolaru je primárně výsledkem války na Ukrajině a všech jejích důsledků. Z nich je v tuto chvíli nejzásadnější hrozba výrazného omezení či zastavení dodávek plynu z Ruska do Evropy a samozřejmě s tím související cenový dopad do všech energetických surovin,“ říká Jan Vejmělek, hlavní ekonom Komerční banky.

V důsledku toho jsou nyní sazby ve Spojených státech výrazně vyšší než v mnoha jiných velkých ekonomikách. To přitahuje investory, které lákají vyšší výnosy i z relativně konzervativních investic, jako jsou státní dluhopisy. A s přílivem peněz do těchto aktiv se pochopitelně zvyšuje hodnota dolaru.

Od šedesátých let 20. století byla americká měna silnější pouze třikrát, jak zmiňují analytici americké investiční banky Bank of America. Ti se zároveň domnívají, že za více než polovinou letošního růstu dolaru stojí poměrně agresivní měnová politika Fedu.

Mnoho podniků a vlád v zahraničí si půjčuje v dolarech a síla této měny je velkým problémem, což platí zejména pro chudší země, které mají dluh denominovaný v dolarech. „Dolar je naše měna, ale váš problém,“ řekl bývalý ministr financí USA John Connally svým protějškům na summitu na počátku 70. let. A v tomto případě to skutečně problém je.

Státy si na mezinárodních trzích půjčují právě v amerických dolarech, aby mohly nakupovat a dovážet do země suroviny, které potřebují a které se zároveň jinak než za dolary neobchodují. Výrazně posilující americká měna tím pádem prodražuje nejen správu dluhu, ale rovněž většinu dovozu. Mnoho států se tak může lehce dostat do situace, kdy jim dojdou devizové rezervy a své dluhy zkrátka nebudou schopny splácet.

Lze nastartovaný dolar zastavit? Americká ekonomika se zdá být stále nejistější vzhledem k možné recesi. Vyhlídky mnoha dalších ekonomik se ale zdají být ještě chmurnější, což přitažlivost dolaru zvyšuje. Například potenciální energetická krize v eurozóně nutí investory pochybovat o tom, že Evropská centrální banka (ECB) může zvýšit sazby do takové výše, aniž by to poškodilo hospodářský růst a uvalilo některé ekonomiky eurozóny, zejména pak těch na jihu Evropy, do velkých problémů.

Každopádně řada ekonomů zatím předpovídá, že americký dolar bude i nadále poptávanou měnou, což by mohlo vést k jejímu dalšímu růstu. Zároveň je ale dost možné, že velkou část pohybu už může mít dolar za sebou a nyní spatřuje svůj vrchol. Navíc, pokud by to americký Fed s utahováním měnové politiky přestřelil a dostal tamní ekonomiku do recese, mohl by dolar otočit směr.