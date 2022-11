Koruna během roku mírně oslabí, tipuje nejnovější průzkum

Výkon koruny posledních několik měsíců podporují především intervence České národní banky (ČNB). Ta na světových trzích nakupuje koruny za své devizové úspory a zvyšuje tak zájem o českou měnu. Tím brání v jejím prudším oslabení. Pokud by totiž koruna výrazně oslabila, zvýšily by se náklady na dovoz zboží (zejména energií) do Česka, což by dále posilovalo inflační tlaky.