Kdo drží kryptoměny tři roky, ať je nedaní, tvrdí komunita i někteří politici

Tříletý časový test je v současné době možné uplatnit například u investic do akcií. Také v případě kryptoměn by mohl osvobodit od daně ty, kteří drží kryptoměny po určitou dobu. Dále by se mohlo zlepšit zdanění tak, že by se daně platily až při převodu kryptoměn na fiat, tedy standardní měnu.