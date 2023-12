DPH klesne, ale jídlo zdraží, vzkázaly řetězce ministrovi

Zástupci obchodníků podle Výborného nedali jasnou odpověď na to, proč jsou ceny v ČR výrazně vyšší než v Polsku. Podotkl, že rozdíly v DPH nevysvětlují situaci, kdy nákup v Česku je až o 70 procent dražší než v Polsku. Varšava již dříve zavedla nulovou sazbu DPH na potraviny, která by měla platit do konce letošního roku. Výborný zopakoval své dřívější vyjádření, že v Česku je trojnásobné množství obchodů na obyvatele než v Německu. Minulý týden uvedl, že v ČR připadá jedna prodejna na 1681 obyvatel, zatímco v Německu na 5700 lidí. Dnes podotkl, že i to logicky vede k vyšším cenám v ČR.