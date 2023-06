Fed ponechal úrokovou sazbu beze změny

Ve výhledu však Fed naznačil, že do konce letošního roku se úroky pravděpodobně zvýší o půl procentního bodu. Centrální banka při svém rozhodování zohledňovala ekonomiku, která si vede nad očekávání, a inflaci, jež naopak klesá pomaleji.

Zástupci Fedu předpokládají, že příští rok se spolu s inflací sníží i základní úroková sazba, a to o jeden procentní bod.

Fed dále zvýšil výhled letošního růstu americké ekonomiky na jedno procento z březnového odhadu 0,4 procenta. Inflace by se do konce roku měla snížit na 3,2 procenta, zatímco předchozí prognóza uváděla 3,3 procenta. Míra nezaměstnanosti se do konce roku podle aktuálního výhledu Fedu zvýší na 4,1 procenta. V březnu centrální banka počítala se 4,5 procenta.