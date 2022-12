Letos dotaci dostalo 50 tisíc solárních elektráren. Čtyřikrát více než loni

Solární elektrárny jsou financovány z Modernizačního fondu, Národního plánu nebo z programu Nová zelená úsporám. Program Modernizačního fondu HOUSEnerg podporuje opatření pro úspory energií v rodinných a bytových domech v Česku. Ten by měl pokrýt již fungující dotační program Nová zelená úsporám, který přispívá na zateplení domů, pořízení fotovoltaiky, tepelných čerpadel či kotlů na biomasu.

Ministerstvo životního prostředí ohledně limitovaného rozvoje fotovoltaik vede debaty s Ministerstvem průmyslu a distributory. Podle nich by mohlo technickým řešením situace být tzv. „podmínečné připojení“. Správce distribuční sítě by v lokalitách, které už nyní mají problém s připojením nové fotovoltaiky, mohl připojení umožnit s podmínkou, že pokud se síť bude blížit hraniční situaci, měl by právo omezovat výkon fotovoltaiky. V některých lokalitách na Zlínsku a jižní Moravě je již prakticky nemožné novou fotovoltaiku k síti připojit, upozornil Jurečka.