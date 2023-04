Nezaměstnanost v březnu klesla. Volných pozic bude přibývat

„Dobrou zprávou je, že v následujících měsících by mohla nezaměstnanost s velkou pravděpodobností ještě dále klesat,“ dodává Jurečka.

To potvrzuje také generální ředitel společnosti Randstad Martin Jánský: „Pokles nezaměstnanosti naznačují optimistické prognózy týkající se vývoje ekonomické situace, navíc začnou sezónní práce na hradech, zámcích, v restauracích, cestovním ruchu, zemědělství a ve stavebnictví.“

Podle průzkumu Randstad HR Trends 2023 budou firmy shánět nové zaměstnance, počet pracovníků by mělo zvyšovat až 35 procent společností, především ve výrobních či technických odděleních. „Zaměstnance nabírají zvlášť ve strojírenství, logistice, prodeji a IT. Problém najít kvalifikované kandidáty bude pravděpodobně v marketingu, IT a výrobě,“ říká Jánský.