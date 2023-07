Ani kartou ani hotově. Air Bank vymyslela nový způsob placení

Air Bank, která je součástí skupiny PPF, chystá vlastní odpověď na aktuální spor o platby kartou. Na častý argument obchodníků či restauratérů, že je platba kartou drahá, chce odpovědět novým technickým řešením.

Aktuálně nový způsob placení testuje a ladí technologické detaily. Má být stejně rychlý jako platba kartou, slibuje ředitel banky.

„Ten postup bude velmi podobný, jako je při placení kartou. Hospodský zadá požadavek, teď mi zaplať 500 Kč, a klient vezme mobil, někam ho přiloží a tam mu vyskočí, teď mi máš zaplatit 500 Kč. Chceš, nebo nechceš? Odsouhlasí a vyřízeno,“ popisuje Strcula.

Okamžité platby umožňují během několika sekund převod peněz mezi klienty českých bank, které tento typ plateb podporují. „V České republice fungují velmi spolehlivě. Využívají se, ale ne v platebním styku obchodníka se zákazníkem. A o to my usilujeme,“ řekl SZ Byznys Strcula.

Obchodníky navíc takové „kasírování“ vyjde levněji. Peníze jdou totiž z banky rovnou do banky. A provozovatele terminálů i vydavatele karet, jako jsou Visa nebo Mastercard, obejdou. Restauratér či obchodník tak ušetří na poplatcích, které mohou v součtu z každé platby ukrojit až dvě procenta, někdy i víc.

Někteří provozovatelé kempů, restaurací nebo třeba na festivalech odmítají akceptovat karty s tím, že je platby připravují o část zisků. Sledujete tento spor?

Sledujeme a tato oblast nefunguje správně. Těch důvodů, proč nefunguje správně, je víc. Zhruba polovina veškerých plateb normálních občanů stále probíhá v hotovosti. Ale kdyby si lidé mohli sami vybrat, tak bude chtít bezhotovostně platit 75 procent z nich, to nám vyšlo z průzkumu. Jenom 10 procent lidí chce platit hotovostí. Je jenom otázka času, než lidé ten trh změní. Nejlepší chodníky vznikají na těch místech, kde je lidé sami vychodí. A tady to bude stejně.

Proč tedy polovina plateb probíhá v hotovosti, když by se drtivá část klientů bez bankovek obešla?

Ty důvody jsou primárně dva. Část obchodníků potřebuje platit svým dodavatelům v hotovosti, protože to vyžadují. Nebo to schovávají do šedé ekonomiky. To je zhruba třetina z nich. Pak jsou dvě třetiny obchodníků, pro které je karetní infrastruktura drahá, komplikovaná, nebo obojí dohromady. Malí obchodníci, vy jste zmínila ty festivaly a trhovce, z transakce zaplatí i 3,5 procenta.

Vy jste si v Air Bank všimli, že by v poslední době klesala ochota obchodníků přijímat karty, třeba i v souvislosti s koncem EET?

Nezaznamenali jsme, že by byl výběr hotovosti větší, než býval. Naši klienti jsou jedni z nejaktivnějších v používání bezhotovostních plateb. Náš průměrný klient udělá 35 transakcí kartou měsíčně, to je více než u jiných bank.

Náklady za přijetí platby kartou se vyčíslují zhruba na jedno až dvě procenta z každé transakce u drobných obchodníků a zhruba na půl procenta u těch velkých. Poplatek si mezi sebou rozdělí karetní asociace (nejčastěji Visa nebo Mastercard), provozovatel platebního terminálu, banka, která kartu vydala, a správce infrastruktury.

Obchodník platí víc než jedno až dvě procenta. K tomu musí hradit platební terminál. Pořízení může být klidně i za 10 tisíc. Průměrný náklad pro toho obchodníka je, když to sečteme, někde kolem třech až 3,5 procenta. Banka, která kartu vydala, má z té transakce 0,2 procenta, tahle část poplatku je regulovaná Evropskou unií. Zbylá část poplatku je variabilní, i podle obratu klienta.

Takže vysoké poplatky jako argument pro odmítnutí platby kartou nejsou ze strany obchodníků výmluva?

Nejsou. Průměrná maržovost obchodníka, nebudu počítat restaurace, je někde mezi pěti až 15 procenty. Pokud zrovna vy máte kolem těch pěti procent a 3,5 procenta vám někdo vezme, tak to rozhodně není výmluva. Ale hotovost taky něco stojí, mnohdy je pro obchodníky ještě dražší než akceptace karet.

Jak obejít Visu a Mastercard?

Někteří podnikatelé argumentují taky tím, že jim platby z karty přijdou někdy i později než převod z účtu na účet. Proč to trvá i několik dní?

To tak úplně není. Peníze vám přijdou v zásadě hned a vy je vidíte. Ale je tam datum, kdy se ještě vypořádávají transakce, což mohou klidně být dva dny, ale valná většina bank vám umožní ty peníze používat hned ten první den. My chceme přinést řešení, které by obchodníkům nebralo tolik peněz z kapes.

Jiné řešení, než je platba kartou přes terminál nebo už etablovaná platba QR kódem?

Bude to platba mobilem na principu okamžité platby. Když vám teď pošlu peníze, máte je do jedné sekundy na účtu. Okamžité platby v Česku fungují velmi spolehlivě. Využívají se, ale ne v platebním styku obchodníka se zákazníkem. A o to my usilujeme. Chceme přinést řešení, které umožní platit efektivně u obchodníků.

A jak bude ta samotná platba probíhat?

Ten postup bude velmi podobný, jako je při placení kartou. Hospodský zadá požadavek, teď mi zaplať 500 Kč, a klient vezme mobil, někam ho přiloží a tam mu vyskočí, teď mi máš zaplatit 500 Kč. Chceš, nebo nechceš? Odsouhlasí a vyřízeno.

Mobil má dneska devět z deseti lidí v ruce, v něm mají nainstalovanou mobilní aplikaci svojí banky. My chceme formu placení přes mobil zjednodušit. Musí to být jednoduché jako platba kartou.

Jak máte vyřešenou spolupráci s jinými bankami?

Připravujeme řešení pro celý trh.

Kdy byste s ním chtěli přijít?

Do konce roku s tím určitě jdeme na trh. Už jsme to vyrobili, a dokonce na některých místech i pilotovali, aby ta technologie byla uživatelsky přívětivá.

Air Bank se od svého vzniku charakterizovala jako „jiná banka“, což jste demonstrovali slavnými spoty s hodným a zlým bankéřem. Ty po 12 letech končí. Jaká banka teď budete, když ne „jiná“? Normální?

Claim, že „banku můžete mít rádi“, chceme naplňovat i do budoucna. Naše technologie jsou jednoduché na použití. A prezentujeme vám informace, na základě kterých můžete dělat kvalifikovanější rozhodnutí o financích. Jsme jediná banka, která vám ukazuje, kolik peněz vám zbývá do výplaty. Jsme schopni predikovat, kdy vám chodí výplata a jaké měsíční platby vás ještě čekají. Na základě toho se vy sama rozhodnete, jestli máte ještě dost peněz na to, abyste utrácela, nebo máte zpomalit.

Zůstane už jen „hodný“ bankéř

Neděsí vaše klienty, že jim vlastně neustále koukáte „do peněženky“? A když se jim nedostává peněz, nabídnete úvěr?

To neděláme kvůli tomu, abychom klientům půjčili peníze. Ale aby si líp plánovali cash flow. Máme už 1,1 milionu klientů. A pořád rozšiřujeme rozsah služeb. Do konce roku chceme přinést možnost individuálního investování, abyste si mohla sama nakoupit akcie bez brokera, pohodlně v mobilní aplikaci. A spustili jsme služby pro živnostníky.

Protagonisté vašich reklam Tomáš Měcháček a Tomáš Jeřábek v kampani zůstanou, i když už se nebude šťouchat do vaší konkurence?

Zůstane jen Tomáš Měcháček. Ale pořád to bude vtipné. Začátkem srpna reklamy uvidíte v televizi.

Čím je tvořené vaše úvěrové portfolio? A kolik máte rozpůjčováno?

Dohromady kolem 80 miliard. Naprosto dominantní je retail, firmy prakticky žádné, tak do pěti procent. Air Bank spolu se Zonky představuje v půjčkách kolem 23 procent trhu, jsme skoro největší hráč.

Hypotékám jste se zpočátku moc nevěnovali. Dostanou větší prioritu?

Ze začátku jsme tu službu logicky nenabízeli, budovali jsme klientskou bázi. Ale věřím, že hypotéka je důležitá součást nabídky služeb. Nechceme přes hypotéku klienty získávat, ale když nám naši klienti dospějí do momentu, kdy ji budou potřebovat, umíme ho obsloužit. V hypotékách máme poskytnuto 17 miliard. Náš tržní podíl jsou čtyři procenta a pořád to roste.

Vy jste prohlašovali, že chcete být největší bankou v Česku, zatím tedy máte 1,1 milionu klientů. Jak chcete dál růst?

My chceme zůstat v retailu, což znamená občané, živnostníci, největší, respektive nejrelevantnější bankou. Ne mít v databázi čtyři miliony rodných čísel, jde nám o klienty, kteří naše bankovnictví aktivně používají.

Jsme nejrychleji rostoucí banka na trhu, každý rok nám přibude zhruba 100 000 nových klientů. Do čtyř let bychom chtěli naše portfolio aktivních klientů zdvojnásobit.

Úvěry máme na rekordech

A odkud přijdou?

Tradiční zdroj klientů jsou logicky ty největší banky, protože mají víc klientů. A každý rok se narodí zhruba 100 000 lidí, takže každý rok jich zhruba tolik řeší banku. Dřív ji řešili až ve 20, dneska už v 15.

Nebudou klienti, kteří k vám přijdou z velkých bank, zklamaní, že si nemůžou vybrat takřka kdekoli? Plánujete rozšířit síť bankomatů, kde si mohou vybírat zdarma?

Díky sdílení bankomatové sítě s Komerční bankou, Monetou a Unicredit Bank máme největší síť bankomatů v Česku, je jich dohromady kolem 2000. Takže tohle jako problém nevnímám. Navíc naši klienti hotovost nijak nemilují.

Takže ani o zrušení měsíčního stokorunového poplatku za bezlimitní výběry mimo vaši síť neuvažujete?

Neuvažujeme. Ten poplatek reflektuje reálné náklady, které s výběrem banka má. Jde o výběry po celém světě.

Skupina Air bank včetně Zonky a Home Creditu měla loni čistý zisk 2,947 miliardy korun, šlo o meziroční nárůst 31 procent. Jak máte našlápnuto teď v půlce roku?

Ve všech ukazatelích se nám daří lépe než v loňském roce. Roste počet nových klientů, rosteme i na úvěrech. U Zonky i Air Bank jsou úvěry na rekordech. Za červen jsme rozpůjčovali 1,7 miliardy.