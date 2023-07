Místa, kde vládne jen hotovost. Záchrana přišla na benzince

Je pozdní odpoledne a já se vydávám do pražských ulic prozkoumat, zda existují místa, kde se ještě v turisticky rušném centru nedá platit kartou. Jsem si takřka jistá, že ne, protože sama nosím v peněžence jen pár drobných a několik bankovek.

Vcházím do starožitnictví za Obecním domem a když chci platit za jednu starou fotografii sto korun, dozvídám se, že abych mohla platit kartou, musím si koupit ještě něco navíc, protože bezhotovostně lze platit až od 500 korun výš. „Pročpak?“ ptám se. „Kvůli bankovním poplatkům,“ dozvídám se od prodavače.

Je to tak. Piktogram přeškrtnuté platební karty lze vidět hned u vstupu do kubistické kavárny pod obrázkem přeškrtnuté cigarety a dále je vyobrazen hned na první stránce menu. I tak si ho však méně všímavé hosté nemusejí všimnout. Takže když chce rodinka platit za čtyři zákusky, dvě kávy a dvě limonády zhruba 700 korun, musí lovit z peněženky peníze hned oba rodiče, aby dali útratu dohromady.

„Nepřicházíte tím o ‚kšefty‘, když zde nelze platit kartou?“ ptám se. I zde podle obsluhujícího číšníka karty neberou kvůli poplatkům bankám. „Náš majitel si vždy jednou ročně nechá spočítat, kolik by vydal na poplatcích za terminál, a tuto částku věnuje na obnovu uměleckých památek, například kubistické kaple na Žižkově, anebo nakoupí obrazy a dává je muzeím za korunu,“ popisuje číšník, na jaké mecenášské účely prý putují peníze za ušetřené poplatky bankám.

„Pokud by se to ekonomicky ukázalo jako neúnosné, tak náš postoj znovu zvážíme, ale zatím odchází jen menší část hostů a pro ostatní není problém si vybrat peníze z nedalekého bankomatu,“ vysvětluje.

A jak tuto filozofii vnímají hosté? „Je mi to moc sympatické. Zvykl jsme si na to a myslím si, že to částečně i utváří komunitu lidí, kteří sem chodí,“ říká Tadeáš Polák, který klubu pomáhá s kulturními akcemi.