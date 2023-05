Žádala jsem o příspěvek na bydlení. Byl to propadák

Bylo jasné, že problém nebude na straně žadatele a bude třeba větší technický zásah. Z podpory se nakonec opravdu ozvali. Po dvou dnech zazvonil telefon a pracovnice technické podpory mi poradila, abych adresu vyplnila znovu. Tentokrát už by systém měl prý tuto adresu poznat a žádost by měla jít odeslat.

„Pro vstup do aplikace se žadatel identifikuje digitální identitou, takže bych předpokládal, že se bude mít možnost k rozpracované žádosti vrátit. Aplikace vás může z bezpečnostních důvodů po delší nečinnosti odhlásit, ale měla by předtím uložit stav, ve které ji opouštíte,“ vysvětluje výzkumník použitelnosti uživatelských rozhraní.

„Variantou je pak využití interaktivního formuláře, který umožňuje rozpracovanou žádost exportovat do souboru a později znovu načíst. To jsme ale zamrzli v době někde před 10 lety,“ komentuje možnosti, které státní systém žádostí nabízí.

„Formulář průběžně vylepšujeme, a to i na základě zpětné vazby, kterou dostáváme. Jak navíc informoval ministr Jurečka, další digitalizace je pro MPSV do budoucna prioritou a chceme rychleji digitalizovat systém dávek. Již nyní například v Praze více než polovina klientů žádá o příspěvek na bydlení on-line. Cílem je, aby do dvou let byly všechny agendy kompletně digitalizované a polovina klientů byla obsluhována elektronicky,“ uvedl za rezort tiskový mluvčí Jakub Augusta.