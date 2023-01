Ve frontě před úřadem práce: Na příspěvek čekají měsíce a úředníci nekomunikují

Je pondělí 2. ledna, první letošní pracovní den, a většina lidí ve frontě se vydala zjišťovat, co se děje s jejich žádostmi o příspěvek na bydlení.

Oslovení lidé přitom popisují, že často žádali on-line už v říjnu, nebo i v září. Stěžují si ale, že nemají ani vyplacenou dávku, ani informace o tom, co se s žádostí stalo.

Čtyřicátník v kapuci vysvětluje, že na úřad práce přišel v září, kdy mu doporučili, aby si o příspěvek na bydlení zažádal on-line. A od té doby čeká. „Plyn a energie mi od ledna stouply o dva a půl tisíce korun. Nově mám platit šest a půl tisíce,“ říká muž, a raději se proto rozhodl hned po Novém roce vydat na úřad, aby se zeptal, co se s jeho žádostí děje.

„Jdeme se zeptat, co se děje a proč nám to nevyplatili,“ doplňuje zhruba čtyřicetiletá blondýna nazlobeně.

Další lidé ve frontě si stěžují i na to, že zažádali on-line a následně nejsou schopní úředníky zkontaktovat.

„Snažíme se udělat maximum, aby klienti byli spokojení a dostávali dávky včas. Je to rozhodně mým zájmem a na tom pracuji,“ doplnil ministr.

Chvíli po otevření dorazila do čekárny úřadu i mladší žena v pleteném svetru, která popsala, že byla dlouhodobě nemocná. „No a když jsem včera nastoupila konečně do práce, tak na mě čekala výpověď. Prý si v práci nechtějí vzít moje zdraví na svědomí. Chápete to? Byla jsem tam sedm let…“ řekla zjevně stále z výpovědi rozrušená žena.