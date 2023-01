Jurečka: Chceme zvýšit některé daně

Vláda v příštích měsících plánuje úpravu svého programového prohlášení, slibuje najít úspory ve výši 70 miliard a zásadní reformy - třeba tu důchodovou. Kde chce vláda šetřit?

Hostem Ptám se já byl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Právě důchody stále více zatěžují veřejné rozpočty. Loni narostly výdaje o desítky miliard kvůli mimořádným valorizacím a náklady zvýšil i nebývalý počet lidí, kteří si zažádali o předčasný důchod, protože to vycházelo výhodněji. A podobná situace by mohla být i v letošním roce, kdy nás další mimořádná valorizace penzí čeká.

Podle Jurečky se ale v sociální oblasti dá v současné době šetřit jen těžko, řada změn by podle něj měla přijít až s důchodovou reformou a stát by se měl aktuálně soustředit spíše na příjmovou stránku rozpočtu. Pomoci by mělo například zvýšení některých daní nebo dokonce forma vracení státní pomoci podniky, které už překonaly krizovou dobu.

Koho zatím vláda v krizi nechává, jsou podle všechno někteří občané, kteří dlouhé týdny čekají na vyplacení dávek úřady práce. Ty v některých regionech nápor žadatelů nestíhají odbavovat.

Kdy vláda zpomalí růst důchodů? Kdy začnou lépe fungovat úřady práce, aby včas stihly lidem vyplácet potřebnou státní pomoc? A jaké daně by vláda chtěla zvýšit?

Sledujte rozhovor v úvodním videu nebo si ho odpoledne poslechněte ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 - Už dva měsíce vedete neobsazené Ministerstvo životního prostředí, ve středu by se prezident Zeman měl sejít s vaším nominantem Petrem Hladíkem. Kdy bude mít resort plnohodnotného ministra? Věřím, že by se to do konce týdne mohlo podařit, nebo začátkem týdne příštího. Schůzka s prezidentem určitě nebude jen formální rozhovor, ale pan prezident se bude živě a podrobně zajímat o problematiku životního prostředí. Říkal mi, že ho budou velmi zajímat otázky balíčku Fit for 55, otázka energetiky a celého tématu klimatické změny. Bude to velmi intenzivní debata Petra Hladíka s panem prezidentem. Nemyslím, že bychom tu nominaci museli měnit, považuji Petra Hladíka za kvalitního kandidáta, stojím za ním já i KDU-ČSL. Věřím, že se nám to podaří dotáhnout do konce.

3:00 - Vláda avizovala, že zhruba do konce března chce upravit programové prohlášení a aktualizovat ho. Co tam chcete měnit? Bude klíčové, abychom dokázali dodržet podstatné priority - jako podpora rodičů a rodin, protože vymíráme a potřebujeme zvládnout výzvy jako demografický deficit, který se projevuje nejen v důchodové oblasti. Bereme ale velmi vážně i rozpočtovou odpovědnost. Povedeme seriózní debatu o tom, že stát má šetřit a být štíhlejší, ale nemůžeme uspět jen s tím, že budeme mluvit jen o úsporách, a musíme říct, že v kritické době jsou potřeba mimořádné příjmy, abychom tu situaci zvládli. Není to jen otázka daní a posílení příjmů i z jiných zdrojů, jako je financování EU. Ale nemůžeme mít kulturu kapitalizace zisků a socializace ztrát. A jestli pomáháme podnikatelům v době krize, je třeba říci, že když krizi podniky překonají a se ziskem úspěšně podnikají, aby část té pomoci byla v budoucnu vratná pro státní rozpočet - ať už pomoc v rámci kurzarbeitu, nebo s vysokými cenami energií.

5:00 - Budeme požadovat, abychom hledali ta řešení, ať už je to otázka zvýšení daní - třeba daní z neřestí, což jsou spotřební daně třeba na tabák a alkohol, nebo otázka zdanění velmi bohatých lidí - tedy zvýšení solidární daně - či dočasného zvýšení daně právnických osob. Zároveň se musíme podívat, které firmy čerpají státní pomoc, abychom nastavili transparentní mechanismus, že ano, my jim pomůžeme, ale ta solidarita má fungovat i zpětně, aby část té pomoci byla vratná.

6:00 - Debata v oblasti daní bude komplikovaná třeba u právnických nebo bohatých fyzických osob. U daní z neřestí myslím, že nebudeme debatovat dlouho.

7:00 - Zvýšení daní z neřestí by bylo reálné od začátku roku 2024, máme před sebou klíčový půlrok, abychom se na tom mohli dohodnout, legislativně se na ně připravit, aby se na ně společnost připravila.

8:00 - S podnětem (na možnou vratku pomoci, pozn. red.) přišel NERV. První podnět se objevil v rámci kurzarbeitu. Může to být model nějaké zvýšené daně po určitou dobu nebo mimořádné vratky. Ale teď hledáme ideální varianty, které by pro to mohly být.

10:00 - A kde je prostor k rozpočtovým úsporám? Hledat úspory v tak kriticky vypjaté sociální situaci v mém resortu není jednoduché. Říkat, že snížíme podporu lidem s postižením nebo rodinám není namístě. Snažíme se ty zranitelné skupiny obyvatel podporovat, opakovaně jsme zvýšili životní a existenční minimum. Úspory vidím v tom, že se podíváme na lidi, kteří jsou opakovaně a velmi často čerpateli podpory v nezaměstnanosti, budu hledat cesty, jak mít přísnější, adresnější, ale motivující sociální systém. Některé věci je ale třeba spojit s důchodovou reformou, kterou chceme v prvním pololetí dokončit, abychom v druhém mohli zahájit legislativní proces, ale to nebudou úspory, které lze vidět v krátkém čase. Hledat obrovské úspory v sociálním systému ale teď není dost dobře možné.

12:00 - Důchodový systém se letos dostane do schodku 80 až 100 miliard a to vinou mimořádných valorizací, jejichž systém kritizuje většina expertů. Proč jste už ten současný systém nezměnili? Pokud jde o změnu valorizačního mechanismu, měnit ho v době takto vysoké inflace nejde ve spěchu z měsíce na měsíc. Chci proto, aby tato změna proběhla společně s přípravou důchodové reformy. Proto asi proběhne jedna další mimořádná valorizace v roce 2023. Od 1. 1. 2024 chci, abychom tyhle záležitosti dokázali nastavit parametricky lépe než naši předchůdci.

15:00 - Vnímám názory expertů včetně našeho expertního týmu, a ty názory jsou jasné, ale nejsou snadno proveditelné. Najít řešení během několika jednotek měsíců není jednoduché. Parametry pro změnu důchodového systému máme nachystány, potřebujeme je vykomunikovat a doladit s koalicí i opozicí a pak to připravit do paragrafového znění.

17:00 - Mohu říci, že ve změnách, které budeme navrhovat, se projeví, že chceme ocenit zásluhu rodičů za výchovu dětí. Rodiče, kteří průměrně vydělávají a mají dvě děti, tak na ně bude systém pamatovat, aby měli důstojné důchody. Ti, co nemohou mít děti z jakéhokoliv důvodu, se budou moci zabezpečit více v rámci třetího pilíře, chceme podpořit mezigenerační solidaritu. Kdy budou schopni ti v produktivním věku jedno procento poukazovat přímo na zvýšení důchodů rodičů. Chceme, aby doba odchodu do důchodu byla navázána na objektivní parametry dožití populace, ale budeme zohledňovat náročné profese.

20:00 - Vaše vláda opakovaně slibuje lidem, ze v současné těžké situaci nenechá nikoho padnout, ale z mnoha stran zní stížnosti, že to tak není. Přetížené úřady práce nestíhají lidem vyplácet pomoc, na dávky se čeká i přes dva měsíce, mnoho lidí nežádá o pomoc, na kterou mají nárok - viz příspěvek na bydlení. Kdy se ta situace zlepší? Úřady práce obsluhují 1,7 milionu občanů ČR, jen ve 2 % dávek jsme ve zpoždění. Ten problém tady je, intenzivně ho řeším. Nejsem výkonný manažer stojící na vrcholu Úřadu práce, ale posilujeme personální kapacity, pracujeme na digitalizaci a zjednodušení příspěvků na bydlení, abychom to dostali pod kontrolu. Děláme maximum, aby klienti byli spokojení, a na tom pracuji.

23:00 - Intenzivně komunikujeme, co přináší příspěvek na bydlení. Ale nemohu přesvědčit lidi, kteří na to mají nárok, ale nechtějí si požádat, aby to udělali.

24:00 - Nečeká nás jednoduchá doba, ale pokud dokážeme udržet nízkou nezaměstnanost, tak bychom se měli v druhé části roku dostat ke zlepšení. Mělo by se zpomalovat tempo inflace, zaměstnavatelé jsou připraveni zvyšovat mzdy a ta situace by se měla stabilizovat.