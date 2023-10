Plán EU na větší komfort pro kuřata zpomaluje. Východ Evropy je proti

Zpřísnění podmínek chovu zvířat v EU může snížit živočišnou výrobu o třetinu až o polovinu, uvádí expertní odhad, co by mohla nová pravidla welfare neboli zvýšení komfortu zvířat udělat s trhem. Plán na novou legislativu však nabral zpoždění a politický vítr začal vanout východním směrem. Velkochovy proto vyhlížejí s nadějí na „měkčí“ verzi zákona, který má přinést na stůl Evropská komise.

Brojleři (kuřata chovaná na maso) dnes přibírají 60 až 70 gramů denně. Studie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) doporučuje omezení rychlosti jejich růstu na maximálně 50 gramů na den. Snížit by se měla i hustota chovů na metr čtvereční.

Podle Agrární komory ČR už dnes čeští chovatelé doplácejí na to, že v Česku v mnoha ohledech platí přísnější standardy. Prezident komory Jan Doležal jejich další zvýšení vítá, ale musí se podle něj podmínky srovnat. Spotřebitelé to však zaplatí.

„Znamená to však vyšší cenu potravinářských výrobků, kterou musí akceptovat nejdříve odběratelé zemědělských prvovýrobců, tedy obchodníci a vysvětlit celou situaci zákazníkům. Je třeba nalézt rozumný kompromis mezi požadavky na welfare a ekonomikou chovů,“ uvedl.

V čem je například Česko přísnější než ostatní země? „Co se týká skotu, vazné ustájení (efektivnější, ale pro zvíře horší typ ustájení, kdy se zvířata mohou hýbat jen velice omezeně, pozn. red.) již z Česka téměř vymizelo, je na úrovni jednotek procent, ale v sousedním Bavorsku se jedná o desítky procent. Čeští chovatelé na svou řádnou péči o zvířata de facto doplácejí, ale zároveň jsou svými odběrateli nuceni do stejných cen jako producenti z jiných zemí,“ dodal.

Návrh legislativy měla Evropská komise předložit do konce roku. Vedoucí oddělení ochrany zvířat Ministerstva zemědělství Eva Kaděrková však na konferenci v Poslanecké sněmovně řekla, že se to nestihne. Z dokumentů k případným změnám legislativy týkající se welfare vyplývá, že by se živočišná produkce mohla snížit o třetinu až polovinu.