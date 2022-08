Rusové vyvezli miliardy dolarů. Peníze putovaly do „nikoliv přátelských zemí“

V Rusku se rapidně urychlil převod peněz do ciziny. Důvodem je mimo jiné zmírnění omezení, které na tyto převody uvalila centrální banka, jakož i skutečnost, že ruské banky si začaly účtovat provize za devizy na účtech v Rusku.

Oproti květnu se objem převedených prostředků více než ztrojnásobil, v květnu byl na úrovni 1,5 miliardy dolarů, v červnu už to bylo 266,1 miliardy rublů (v přepočtu podle průměrného kurzu 4,7 miliardy dolarů, asi 114,8 miliardy Kč), uvedl to server RBK. Podobné prudké zvýšení převodů do cizích bank bylo na počátku ruské invaze na Ukrajinu, v únoru šlo o 4,3 miliardy dolarů.