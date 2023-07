„Schodek udržíme.“ Stanjura sice připustil chyby, ale hned ohlásil nápravu

„Ačkoli v současné chvíli ještě nemůžeme přesně určit výsledek hospodaření letošního státního rozpočtu, osobně věřím, že dosáhneme schodku blížícímu se plánovaným 295 miliardám,“ prohlásil v úterý ve Sněmovně ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Zní to neobvykle přinejmenším už od konce května, když deficit dosáhl 271 miliard a téměř tak splnil „celoroční plán“.

O nemožnosti dodržet schodek mluvili kritici od chvíle, kdy ho Sněmovna schválila. Vadil jim především fakt, že vláda zařadila do příjmů 50 miliard z tzv. Modernizačního fondu. Jde o částku, kterou by měl stát inkasovat z prodeje emisních povolenek a podle platných zákonů ji poslat právě mimorozpočtovému Modernizačnímu fondu na ekologické projekty. Ministr Stanjura teprve v úterý připustil, že s těmito příjmy nepočítá. A ztráty budou proti očekávání ještě větší, protože snížením prodejní ceny emisních povolenek přijde státní pokladna o dalších 12 miliard, na které má podle současné legislativy nárok.

Ministr financí musel při schvalování rozpočtu strpět kritiku i za to, že nadsadil očekávané výnosy z windfall tax‚ (WFT), která měla zdanit mimořádné výnosy energetických firem a bank. Teď jeho experti potvrdili, že se vybere o třetinu méně a stát tím přijde o 34 miliard.

Opozici ale vláda svou rozpočtovou revizí neuklidnila. „Nevěříme, že se schodek udrží pod kontrolou,“ uvedla exministryně financí Alena Schillerová (ANO). Za hlavní riziko označila její bývalá vládní kolegyně Klára Dostálová evropské dotace. Do konce roku totiž musí Česká republika vyúčtovat projekty z období 2014-2020. Pokud to nestihne, Brusel neproplatí peníze, které ale už tuzemský rozpočet za projekty utratil. Exministryně Dostálová podle vlastních slov nepřehání, když očekává pro státní pokladnu ztrátu 40 miliard. „Jenom dotační program IROP musí do konce roku vyúčtovat 32 miliard,“ upozorňuje.