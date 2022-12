Zaplatíme přes miliardu válečnou daň. A české banky nic, říká šéf Raiffeisenbank

„Nemůžu říct konkrétní číslo, ale je to historický rekord,“ komentuje letošní zisky banky šéf „Raiffky“ Igor Vida. Část z nich bude muset i Raiffeisenbank jako jedna z největších bank v Česku už příští rok odevzdat státu na válečné dani. „Bude to přes miliardu,“ počítá generální ředitel banky, která patří do stejnojmenné rakouské skupiny Raiffeisenbank.

„Když si vezmeme, jaké jsme měli zisky za roky 2018 až 2021, uděláme průměr, zvýšíme o 20 %, podíváme se na zisk za první tři kvartály, uděláme extrapolaci do konce roku, vyjde nám, že ten dopad na Raiffku bude někde kolem miliardy plus minus 200 milionů příští rok,“ počítá Igor Vida, generální ředitel Raiffeisenbank.

Letos se bankám dařilo, vydělávaly i na vysokých sazbách, kterými Česká národní banka tlačila dolů inflaci. A Raiffeisenbank nebyla výjimkou. Rekordní výsledky jí ale zajistilo i spojení s Equa bankou. S ní přešli pod žluto-černé logo i téměř všichni z více než půl milionu klientů.

Čistý zisk meziročně skočil o 90 %. Zasloužíme si ho

Za první tři čtvrtletí letošního výjimečného roku si Raiffka vydělala 5,47 miliardy korun čistého. Čistý zisk jí meziročně stoupl o 89 procent. I díky akvizici Equy. Podle Vidy zisk odpovídá vynaloženému úsilí: „Každý poukazuje na to, že 90 % je strašně velký nárůst, že je to nezasloužené. Ale když se podíváte, kolik je za všemi akvizicemi práce, tak je to, myslím, v pořádku,“ říká ředitel pro SZ Byznys.

Foto: Seznam Zprávy V porovnání s loňskem se Raiffeisenbank vedlo dobře. Rostly vklady, poskytnuté úvěry, aktiva i čistý zisk.

Že by bylo pohlcení konkurenční banky v době vysokých daní na banky chybou, Vida odmítá. Výhody podle něj převažují: „Každý bude pro své dobré skutky potrestán. Ale doufám, že windfall tax bude jenom na tři roky, kdežto synergie získané spojením budou dlouhodobé.“

Zahraniční banky zdaníte, české ne. Nespravedlnost

Válečná daň, která se bude týkat i energetiky a rafinérií, nezasahuje celý bankovní sektor. Jen šest největších bankovních domů, jejichž čistý úrokový výnos letos přesáhl 6 miliard korun. To podle Vidy pokřiví trh: „Všechny zahraniční banky zaplatí extra daň, všechny české banky nemusí platit extra daň. A nejsou malé, jen ty čtyři pod čarou spolu vydělají 10 miliard zisku.“

Foto: Seznam Zprávy Šedesátiprocentní daň z mimořádných zisků dopadne na šest největších bankovních domů.

Podle Vidy by měl legislativu prošetřit antimonopolní úřad: „Přijde mi to jako křivení trhu. Narušuje to rovnováhu v konkurenci. Podle mě by se tím měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ míní ředitel čtvrté největší banky. I sama Raiffeisenbank zvažuje podat k úřadu podnět: „Zvažujeme, analyzujeme,“ připustil Vida.

Foto: Seznam Zprávy Čistý zisk tuzemské bankovní top čtyřky.

Že by „Raiffka“ mimořádné výnosy částečně rozpustila v nadstandardním zvýšení platů zaměstnanců, Vida odmítá. Na rozdíl od bonusů. „Chystáme zvýšení platů, ale nic mimořádného nad úroveň trhu, tedy finančního sektoru. Podle našich odhadů to bude méně než 6 %. Tento rok jsme přidávali 9 %. Myslíme, že tlak na zvyšování platů nebude příští rok tak velký,“ uvedl ředitel. „Bonusy budou určitě mimořádné, jejich výpočet vychází z určitých kritérií a ty předplňujeme,“ upřesnil.

Recese bude krátká a mělká

I příští rok bude podle odhadů Igora Vidy pro české banky dobrý, závažnou recesi nečeká. „Recese bude krátká a mělká, vejdeme se do poklesu do 1 % HDP. Myslím, že nebude dlouhá a nebude trvat více než polovinu roku, jestli to budou první, nebo druhé dva kvartály roku, nevím.“

Lidé i firmy totiž zatím v Raiffeisenbank splácejí spolehlivě. „Nebude to mít dopad na rizikové náklady bank. Ty jsou nyní velmi nízké. Disciplína splácení je vynikající i nyní,“ konstatuje Vida. To je vidět i na bilanci vkladů a úvěrů.

„Už i firmy mají víc depozit než úvěrů. A depozita stále rostou. Na 10 korun depozit je 6 korun úvěrů. A když je nadbytek depozit, je přirozené, že úročení depozit nedosahuje tak vysokých úrovní, jako by si mnozí přáli. Když se urodí hodně třešní, tak jsou levné,“ řekl Vida.