ČNB sebere bankám miliardové výnosy, akcie zamířily dolů.

Česká národní banka ukončí příští měsíc úročení vkladů, které k ní musí ukládat banky jako povinné minimální rezervy. Nejde rozhodně o malou částku, v průměru tak banky držely u ČNB letos přes 100 miliard korun a banky to dost zabolí.

Banky mají povinnost na účtu u ČNB udržovat určitou část svých finančních prostředků jako rezervy. Od konce roku 1999 jsou to dvě procenta.

„Ačkoli zrušení úročení povinných minimálních rezerv bude mít vliv na čisté úrokové výnosy bank, neočekáváme, že by měl být příliš výrazný. Odhadujeme, že na roční bázi by měl být negativní dopad na čisté úrokové výnosy bank v řádu jednotek procent,“ uvedl analytik Fio banky Karel Nedvěd.

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler na svém účtu na síti X poznamenal, že letošní průměrná velikost povinných minimálních rezerv činí 115 miliard korun. „Zrušením úročení by za celý rok ČNB snížila své úrokové platby o osm miliard, pro letošní rok to budou dvě miliardy,“ napsal.

„Informaci hodnotíme mírně negativně pro akcie Komerční banky a Monety vzhledem k negativnímu vlivu tohoto kroku na úrokové výnosy bank. Potenciální dopad do ročního čistého úrokového výnosu odhadujeme do tří procent při úvaze pokračujících sedmiprocentních úrokových sazeb. Pravděpodobné snížení úrokových sazeb ze strany ČNB v ročním horizontu by nicméně teoretický dopad na čistý úrokový výnos snižovalo,“ dodal analytik Thomas Unger z Erste Bank Group.