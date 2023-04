Český startupový fond se snaží očistit od dopadů investiční kauzy WCA

Společnost Soulmates Ventures, respektive její první startupový fond, vznikla v roce 2020 díky penězům z WCA International. Tento kapitál následně fond využil pro investice do startupů. Nyní představitelé Soulmates říkají, že to byla velká chyba, a snaží se z kauzy poškozující reputaci firmy vybřednout. Zároveň odmítají spekulace, že by WCA právě přes jejich fond vyváděla peníze mimo dosah drobných investorů.

Případ WCA prošetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu a zatím není jasné, co se s dvěma miliardami korun převážně od drobných investorů vlastně stalo.

„Dnes to vidíme jako velkou chybu, ale nedalo se to moc ovlivnit. Postupovali jsme podle našeho kodexu, prověřovali jsme původ peněz i firmu. Nezachytili jsme jedinou negativní informaci,“ popisuje Hynek Sochor, jeden ze zakladatelů Soulmates, jak se s majitelem WCA Matoušem Polákem dali dohromady.

Zakladatelé Soulmates pocházejí z Ostravska. Z Moravskoslezského kraje, konkrétně z Frýdku-Místku, je též zakladatel WCA Polák.

Soulmates sice vznikli až v roce 2020, ale druhý spolumajitel této startupové firmy Václav Gregor přišel do styku s WCA a Polákem již dříve. Gregor byl totiž tváří projektu Žraloci sobě zaměřeného hlavně na kryptoměny. V jeho rámci vedl v roce 2019 rozhovory se startupisty zveřejňované hlavně na kanálu YouTube. A sponzorem projektu byla právě WCA.

„Byl jsem osloven, abych dělal moderátora, a já nabídku přijal jako externí dodavatel. Důvodem bylo především to, že jsem se věnoval moderování live akcí, a moderování YouTube kanálu byla nová zkušenost,“ hájí se nyní Gregor.

„Cílem kanálu bylo ukázat lidem zkušenosti českých osobností a vzdělat je tak v oblasti fintechu a technologií a přišlo mi to jako fajn doplnění ke kryptu, o které se lidé tehdy začali zajímat. Šlo o neziskovou aktivitu a čistě komunitní projekt, z tohoto důvodu jsem do toho také šel,“ doplnil jeden ze zakladatelů Soulmates.

V soupisu majetku WCA International je vůči fondu ze Soulmates uvedena pohledávka ve výši 46,6 milionu korun. Představitelé fondu ale hovoří o tom, že celková investice ze strany WCA pouze mírně převýšila jeden milion eur, tedy kolem 24 milionů korun. Celkový objem fondu byl 80 milionů korun. Navíc podle šéfů Soulmates je to s povahou této investice ve vztahu k insolvenčnímu řízení s WCA složitější.

„Tato investice není pohledávkou, chová se úplně jinak. Jsou to vlastně peníze do kapitálu, který se investuje, takže principiálně bych mohl říct, zeptejte se mě za deset let, jak ty investice dopadly, ale na druhou stranu s tímto spojením vůbec nechceme žít a chtěli bychom se z toho vymazat,“ uvedl Gregor. Soulmates podle něj v současnosti hledají právní cestu, jak celou věc vyřešit.

Audit nebyl

První problémy ve spolupráci Soulmates a WCA se objevily v roce 2021. Podle Soulmates tehdy od WCA nedorazily slíbené peníze. Protimafiánští policisté navíc tehdy udeřili na investiční firmu Growing Way kvůli podezření z podvodu. Zakladatel Growing Way Ondřej Janata začínal právě ve WCA. Obě firmy navíc sdílely část obchodních poradců.

Soulmates proto požádali WCA, aby si nechala udělat audit od velké auditorské firmy. WCA s tím souhlasila, a dokonce zaplatila zálohu na audit. Jenže nakonec audit udělat nenechala. To byl začátek konce vzájemné spolupráce. Podle představitelů Soulmates nastal definitivní konec na začátku léta 2022.

Jenže peníze od WCA v prvním startupovém fondu Soulmates zůstaly. Pro WCA to představovalo argument ve vztahu ke svým věřitelům, když jim před rokem výměnou za posečkání se splatností dluhů slibovala v budoucnu velké zisky z prodeje startupů v portfoliu.