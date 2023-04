Českem tečou tajemné peníze ukryté za fond královské rodiny

Českem loni prolétla zpráva, že na tuzemský trh vstupuje fond malajské královské rodiny, který tu za asistence skupiny IC Group hodlá investovat. Například do zámku v Protivíně, který je jeho nejznámějším úlovkem.

IC Group tvoří složitý propletenec několika desítek firem. Klíčovou entitou je malajský fond The Royal Invest Fund of Kelantan. Právě ten je představovaný jako subjekt, prostřednictvím kterého malajská královská rodina investuje v Česku.

Redakce SZ Byznys však z malajského obchodního rejstříku zjistila, že Kučakov je nadále jedním ze čtyř ředitelů zmíněného The Royal Invest Fund of Kelantan. Jeho spolupracovník z Tádžikistánu Bakhriddin Nažmudinov pro změnu na Slovensku stále sedí v dozorčí radě firem The Royal ABS a RIB Slovakia. Další Tádžik Jahon Aminov ve svém profilu na sociální síti LinkedIn zase uvádí, že je provozním ředitelem celé IC Group.