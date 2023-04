„Dám jim ještě měsíc.“ Český byznysmen tlačí na banku, aby odešla z Ruska

Kritika na bankovní skupinu Raiffeisen (ale nejen na ni) v souvislosti s válkou na Ukrajině přichází nyní i ze strany českých zbrojařů. Ti si stěžují, že mají nyní vedle úvěrování vážné problémy s platbami směřujícími do zahraničí.„Problémy s financováním jsme měli už dříve, ale tohle je nový trend několika posledních měsíců,“ uvedl David Hác, který stojí v čele zbrojařské skupiny STV Group, která je mimo jiné jediným domácím výrobcem velkorážové munice, jejímž odběratelem je nyní ukrajinská armáda.

„Platba odejde z Česka, jde to přes korespondenční banku, která je ve Vídni, a právě tam začíná problém. Platba se zastaví a tahají z nás obchodní a strategické informace, které my pak nemáme pod kontrolou. Proč to potřebujeme a žádají nás doložte tohle, doložte tohle,“ popsal ve zkratce Hác, jak takto nebyli například schopni zaplatit za muniční truhlíky z Polska.