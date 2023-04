Tescoma v Rusku pokračuje. Majitel tvrdí, že za to nemůže

Třeba vlastník firmy Isolit-Bravo Kvido Štěpánek nevěří, že se firmy z Ruska nemohou stáhnout okamžitě. „Jsou to všechno jen kecy. Tyhle firmy žijí z krve Ukrajinců, ale i těch chudáků Rusů, které Putinův režim nahnal na frontu,“ prohlásil jadrně Štěpánek, který se i aktivně zapojil do pomoci Ukrajině, třeba výrobou pozemních dronů.

Jak říká, jejich firma odešla z Ruska ihned, a to i za cenu určitých finančních ztrát. „Chápu to jako určitou újmu, kterou musíme nést, ale vůbec s nikým nechci vyjednávat, že když jim tam ještě něco dodáme, tak že oni nám zaplatí. Prostě to skončilo prvním dnem války a je to vyřízené,“ uvedl podnikatel.