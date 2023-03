V moskevském hypermarketu mají české pivo. Válka? Nechte lidi žít, říká výrobce

Jak Seznam Zprávy již popsaly, v Rusku zůstává i řetězec Globus s německými majiteli stejně jako třeba francouzský Auchan. Generální ředitel ruského Globusu se přitom loni přestěhoval do Prahy, odkud řídí českou a ruskou obchodní síť hypermarketů souběžně. O propojení svědčí i to, že někteří zaměstnanci české pobočky teď mají vyrazit do Ruska na pracovní cestu, aby si s ruskými kolegy vyměnili „provozní zkušenosti“.

Redakce se pokusila oslovit všechny české výrobce, jejichž zboží v regálech Globusu identifikovala. Někteří z producentů navzdory doložené nabídce tvrdí, že vývoz do Ruska už dávno zastavili, a diví se, jak se vůbec jejich zboží mohlo do velkoprodejny Globus dostat.

„Jediný export jednoho kamionu do Ruska byl ještě před vypuknutím válečného konfliktu, mohlo by se tedy jednat o pivo přes rok a kus staré, nebo tam mohlo ‚přetéct‘ přes nějakého drobného distributora. Jedná se o pivo s českou etiketou, tedy primárně určené pro český trh,“ hledá Hořejší vysvětlení nad snímkem s lahvemi piva v Moskvě.

To se ale netýká některých okolních zemí. „Případné přeprodeje našeho piva pochopitelně nemůžeme ovlivnit. Je to pro nás nová skutečnost, a pokud existují nějaké konkrétní informace o prodeji našeho piva v ruské síti Globus, uvítáme je a situaci budeme moci prověřit,“ uvedl Vávra.

Majitelé obou firem přímý vývoz striktně popřeli, posléze ale připustili, že by se jejich nábytek (bez jejich vědomí) mohl do Ruska dostávat skrze třetí země, jako je Turecko a Kazachstán.

To je případ rakovnického pivovaru, který na ruský trh už mnoho let v relativně velkých objemech vyváží pivo pod značkami Bakalář, Pražačka nebo Černovar. Dnes je patrně v tomto sortimentu největším vývozcem. Jako konečný majitel Tradičního pivovaru v Rakovníku je v příslušném registru uveden ruský občan Andrey Brailovskiy. Firma na telefonát a opakovaně urgovaný e-mail s dotazy redakce vůbec nereagovala.

Ředitel podniku Josef Nejedlý pro web Budějcká drbna na konci loňského roku prohlásil, že exportem do Ruska „rozkládá jejich režim zevnitř alkoholem“. V serióznějším tónu ale také argumentoval v tom směru, že vývoz alkoholu z EU do Ruska není dnes nijak blokován, pokud nejde o luxusní zboží. A v tom má pravdu, sankční omezení EU se totiž vztahuje jen na lahve alkoholu s cenou nad 300 eur za kus.

„Uplatňujeme pravidlo, kterým se řídil i pan hostinský z knihy o Josefu Švejkovi, to zní: Zaplať si pivo a žvaň si, co chceš!“ prohlásil podnikatel Bulko.

Kdyby přesto někteří čeští výrobci skutečně chtěli vědět, zda zboží prodávané v Rusku je jejich a kudy se tam dostalo, neměl by to být nepřekonatelný problém. Jak upozorňují mnozí experti, podle čísla konkrétní šarže lze zjistit, kdo zboží vyrobil, kdy a komu byl ten který potravinářský výrobek výrobcem prodán. Právě u potravin jsou totiž tyto záležitosti poměrně striktně hlídány.

Jak ale podotýká Miroslav Koberna z managementu Potravinářské komory ČR, žádalo by si to součinnost mezi českým výrobcem a ruským prodejcem, v tomto případě tedy ruskou pobočkou německého holdingu Globus. „Musí být dobrá vůle to zjistit. Samozřejmě by to bylo daleko složitější dohledat, pokud by tam byly i nějaké reexporty přes třetí země,“ podotýká k možným potížím Koberna.