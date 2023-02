Lék vyvinutý v prostředí sovětské armády. Český výrobce svého majitele tají

„Je to na zklidnění střev, dává se to na lžičku,“ zněly její pokyny k velké tubě s gelovitou hmotou. Přidala ujištění o „léty prověřeném preparátu“.

Když po výrobci pátráte, všechny stopy míří do Ruska. Postupně se skládá příběh, který je názornou ukázkou neprůhlednosti ruského kapitálu, který ještě před vypuknutím války na Ukrajině pronikl do Evropy.

Výstavba nové továrny, která se kromě Enterosgelu věnuje i výrobě konopné a přírodní kosmetiky, byla na okraji Jeseníku dokončena v roce 2019. „Enterosgel se dnes distribuuje nejen do lékáren po celé České republice, ale je vyvážen také do zemí čtyř kontinentů,“ píše se na webu.

V Rusku je Enterosgel registrován jako lék už od roku 1994 a vyrábí jej s téměř identickým obalem jako v Česku (jen s názvem v ruské cyrilici) firma TNK Silma. Prvopočátky vývoje sahají podle ruských zdrojů do 70. let minulého století. Přípravek byl tehdy vyvíjen v prostředí sovětské armády, ve spolupráci s lékařskou službou Kyjevského vojenského okruhu.

Výslovně odmítá, že by mezi ruskou a českou firmou (TNK Silma a Bioline Products) dnes existovalo nějaké propojení. Stejně tak, že by výroba v Jeseníku byla licenční výrobou ruského závodu v Dankově. „Jedná se o samostatný evropský byznys,“ prohlásil Odrin.

Odrin taktéž odmítá, že by Enterosgel vyráběný v Česku mohl být dodáván do Ruska, například tamní armádě. „Enterosgel vyráběný v České republice nebyl, není a nemůže být dodáván do Ruska, tedy ani armádě Ruska. To vyplývá z právní ochrany této substance a legislativy obou zemí,“ tvrdí.