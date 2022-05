Český výrobce postelí se v Americe pustil do miliardového sporu

Stovky milionů dolarů – suma, na kterou společnost Linet vyčíslila ztráty z toho, že její americká konkurence údajně zneužívá svého dominantního postavení a znemožňuje jí tak fungování na trhu ve Spojených státech. Teď se proto pouští do obrovského soudního sporu, který to má dokázat.

O co vlastně jde? Linet tvrdí, že lídr amerického trhu, společnost Hillrom, která ovládá přes dvě třetiny tamního trhu s nemocničními lůžky, znepřístupňuje trh svým konkurentům a brání jim v růstu. Využívá k tomu dlouhodobé exkluzivní kontrakty s nemocnicemi, které tendry na vybavení vypisují.

„Pokud v Americe chtějí nemocnice něco nakoupit od společnosti HIllrom, dává jim kontrakty, ve kterých podmiňuje, že od nich musí koupit minimálně 80 procent. Jinak se tam například nebudou realizovat určité cenové podmínky,“ vysvětluje Kolář s tím, že jeho firma pak nemá šanci do takového kontraktu zasáhnout.

Délku soudního rozhodování Kolář odhaduje na několik let. „Před covidem to trvalo dva roky. Po covidu nastala ‚fronta‘ a dnes to odhaduje na tři až čtyři roky,“ dodává Kolář s tím, že náklady na soudní řízení snadno dosáhnou na deset milionů dolarů.