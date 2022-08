ČEZ přestal brát nové klienty, kteří by k němu chtěli přejít od konkurence

Nemělo by se tak stát, že by některé odběrné místo zůstalo bez energií. ČEZ Prodej také stále dodává lidem, kteří se dostanou do režimu tzv. dodávek poslední instance, pokud jejich předchozí dodavatel ukončil činnost.

„Ceny pro naše nové zákazníky by tak ČEZ Prodej musel nastavit mimořádně vysoko, což by bylo pro zákazníky nevýhodné,“ dodává Gazdík s tím, že velkoobchodní cena energií by mohla jít vzhledem k současným výkyvům opět dolů. Nově příchozí zákazníci by potom zbytečně platil příliš vysoké ceny.