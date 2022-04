Špinavé uhlí zachrání Evropanům účet za plyn. Čínské doly jedou naplno

Vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu je nárůst produkce fosilních paliv v Číně přesně to, co globální trhy s palivy potřebují. Většina světových exportérů využívá 100 % svých kapacit. Pokud Čína omezí zahraniční nákupy paliv, mohla by podle analytiků společnosti Citigroup zmírnit současnou energetickou krizi – byť za cenu vysoké uhlíkové stopy.

„Čína si přeje upustit od dovozu uhlí ze zámoří, zároveň chce navýšit domácí produkci. To by mohlo v několika příštích letech vést k poklesu globálních cen fosilních paliv,“ napsal analytik Ed Morse. Čína by podle něj mohla být jediným dovozcem s dostatečně velkou domácí produkcí, což by v budoucnu mohlo znamenat, že zpřístupní více dodávek paliv po celém světě.