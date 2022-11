Inflační vlna se přelila z energií do potravin

Přelila se především do potravin, například cena cukru vyrostla na dvojnásobek, vejce a drůbeží maso jsou o polovinu dražší než před rokem.

Český statistický úřad rozepíše vládní pomoc do cen v posledních třech měsících roku 2022 a z takového pohledu rodiny v říjnu za elektřinu zaplatily ve srovnání s loňským říjnem o 38 procent méně. Pokud by vláda nezasáhla, platili by Češi naopak o třetinu více.