Lex ČEZ narazil ve Sněmovně

V řeči paragrafů se tento režim popisuje jako nerovnoměrný výměnný poměr a měl platit obecně pro všechny firmy, kde by dominantní akcionář posbíral na valné hromadě 75 procent z přítomných hlasů. Dnes je tato hranice 90 procent. Stát má v ČEZ 70 procent, obvyklá účast akcionářů na valné hromadě podniku však nepřekračuje 85 procent, takže změna by byla pro stát postačující.

Ten říká, že je jednání přerušeno do další schůze výboru, která se plánuje na polovinu října. Úpravy mají podle něj reagovat na kritiku právníků, že původní návrh je na hraně ústavnosti, že by mohl být minoritními akcionáři následně napadán jako nepřípustný zásah do ochrany soukromého vlastnictví a že by se Česko v případě jeho přijetí vymykalo zvyklostem běžným v EU.