Muži a ženy si nejsou rovni. Alespoň při pohledu na výplatní pásku

Zmenšení výdělkového příkopu z let 2020 a 2021 nevznikl kvůli nějakému prozření manažerů nebo větší dravosti žen při vyjednávání o mzdách, ale spíš z makroekonomických důvodů.

„Klesl proto, že byly covidové odměny, což byly mimořádné platby, které se dotkly hodně žen, které pracují v sociálních službách a ve zdravotnickém sektoru, a už se nebudou opakovat. To výsledky zamávalo,“ vysvětluje socioložka a genderová expertka Lenka Simerská.

Dalším faktorem, který do zúžení rozdílu v minulých letech promlouval, bylo navyšování minimální mzdy, což se podle Simerské podstatně dotklo právě žen, protože ty pracují v profesích s nejnižším odměňováním častěji než muži. Do trendu také promluvil růst platů ve školství, kde ženy také tvoří značnou část pracovníků.

Podle socioložky je však nepravděpodobné, že by procentuální propast v platech šla nyní opět dolů. „Praktiky a procesy v odměňování žen napříč sektory se v tomto státě nezměnily. Platy jsou strašně špatné a netransparentní,“ podotýká Simerská.

Méně široký rozdíl v odměňování je patrný u absolventů, kteří vstupují na trh práce. Z dat Eurostatu však vyplývá, že se postupem času nůžky mezi platem žen a mužů rozevírají. „Na kariérním žebříčku rostou ženy pomaleji než muži, pak se zaseknou u mateřství a rozdíl většinou nedorovnají až do důchodu,“ popisuje Simerská.

Menší platové rozpětí je patrné rovněž ve veřejném sektoru, kde pay gap nedosahuje takové šíře jako v soukromých firmách. To je však dáno vyšším zastoupením žen mezi státními zaměstnanci.

Skupina Moneta pay gap v letošním roce reportovala na úrovni 1,98 procenta. „Od roku 2020 jsme zařazeni do Indexu genderové rovnosti agentury Bloomberg a doposud zůstáváme vůbec jedinou společností z České republiky, která v něm figuruje,“ říká ředitelka HR Monety Klára Escobar.

V některých sektorech však stále platí, že je zastoupení žen podstatně nižší, což se odráží i na platových rozdílech. To je typické například pro technické obory.

„U vysoce odborných technických pozic s adekvátně vyšší mzdou je pak zastoupení žen ještě nižší. I z tohoto důvodu se u nás zaměřujeme na srovnatelnou mzdu na srovnatelných profesích. V tomto porovnání se rozdíly v odměňování žen a mužů u nás pohybují v závislosti na profesním zařazení v průměru od dvou do 13 procent,“ říká mluvčí Skupiny ČEZ Alice Horáková.

Některé firmy si kladou za cíl právě zajištění rovných podmínek na pracovišti, a to i ohledně platů. „Abychom o rovnosti mzdových podmínek mužů a žen ve Vodafonu měli přehled a také potřebnou jistotu, že tyto principy naplňujeme, probíhá každoročně interní audit odměňování a výsledky jsou konzultovány s nejvyšším vedením,“ sděluje mluvčí společnosti Vodafone Charlota Dědková.

Rovné odměňování by měla posílit také evropská směrnice o transparentnosti odměňování, která byla schválena letos na jaře a nyní ji MPSV implementuje do českého právního řadu. Zaměstnanci díky ní budou mít nově právo na přístup k informacím ohledně stanovování platu či mzdy. Musí být transponována nejpozději do konce roku 2026.