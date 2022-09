Narubej si sám, nabízí stát. Zájem o dřevo roste, lidem stačí i klestí

Státní podnik Lesy ČR nabízí každému obyvateli možnost „levně“ si nakoupit 35 metrů krychlových dřeva. Koupit si ho může každá fyzická osoba za cenu od 100 do 3250 korun za kubík. „Snažíme se minimalizovat dopady energetické krize na občany České republiky. Topení dřevem není řešením pro každého, jde však o jednu z možností pro nadcházející topnou sezonu, zejména pro lidi, kteří bydlí v rodinných domech,“ uvedl v tiskové zprávě nazvané Pomoc Lesů ČR s energetickou krizí ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Aktuální ceny zveřejněné na stránkách Lesů ČR se liší podle toho, o jaký typ dřeva se jedná (čím tvrdší, tím dražší), jakou má kvalitu, pro jaký účel se bude používat (palivové dřevo je nejlevnější) i to, jakým způsobem si ho člověk z lesa odveze. Nejlevněji vyjde takzvaná samovýroba, při níž si zájemce o dřevo dojede do lesa sám a strom označený k těžbě si sám také vytěží - pokácí, nařeže a odveze. Ceny se liší a například smrková souš o tloušťce přibližně 25 centimetrů ve výšce 1,3 metru nad zemí pak takového „dřevorubce“ vyjde na zhruba 115 až 160 korun včetně DPH.

„Za poslední měsíc vzrostly objednávky dříví zhruba o třetinu, za celý rok možná až o polovinu. Volají staří i mladí lidé, ženy i muži, prostě všichni zhruba od 25 let výš. Nejčastěji si kupují tři, pět nebo sedm kubíků, ale někdo si objedná i dvacet,“ říká Dalibor Felix Hodaň, obchodní referent Lesů ČR na území Ještědu, který se zájemci domlouvá odběr dříví a jezdí s nimi na takzvaná odvozní místa. „Nejdříve zjistím, co lidé chtějí a kolik dříví potřebují, a pak se jim snažím nabídnout vhodné dříví tak, aby to kvůli dopravě měli blízko. Následně s nimi na tato místa jedu, a pokud se jim dřevo líbí, přeměřím ho, zdokumentuji a vypočítám konečnou cenu,“ vysvětluje průběh zakázky Hodaň.