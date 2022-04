Nezávislost na Rusku začíná v Polsku. Česko jedná o plynovodu a terminálu

„Naše závislost na ruském plynu přesahuje 90 procent. Je to něco, co chceme rychle změnit a chceme se zbavit závislosti na ruských fosilních zdrojích, ale potřebujeme k tomu i pomoc jiných zemí. A v této věci nám může výrazně pomoci spolupráce s Polskem,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání Fiala.

Na jednání otevřeli některá témata, která by především Česku do budoucna mohly zajistit alternativní zdroje plynu.

„Dohodli jsme se na tom, že opět otevřeme jednání o plynovodu Stork II. To je věc, která už byla před několika lety řešena a pak z různých důvodů jednání usnula. My jsme se domluvili na jejich obnovení a budeme hledat cesty, jak tento projekt vybudovat,“ sdělil Fiala. Výstavba česko-polského plynovodu je jednou z cest, která by pomohla snížit závislost na ruském plynu.