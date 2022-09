Nové LNG terminály ruský plyn nenahradí. Budou muset pomoci úspory

Výbuchy a poškození plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2 pravděpodobně tuto trasu vyřadí na následující měsíce z provozu. Kromě zastavených nebo nikdy nepoužitých větví plynovodu Nord Stream proudí ruský plyn ještě přes Ukrajinu a Turecko. Ukrajinský uzel je však také v ohrožení. Jak si s nuceným odstřižením od ruského plynu poradí Evropa?

Rusko omezuje tok plynu do Evropy již několik měsíců. Teď se však blížíme k úplné odstávce. Škody na plynovodech, zapříčiněné s největší pravděpodobností sabotáží jednoho z válčících států, zcela odstaví německý uzel.

Plynovody vedoucí přes Ukrajinu zatím fungují jen asi na 20 procent. I o ta může ale Evropa přijít. Podle ukrajinské energetické společnosti Naftogaz sice Gazprom zaplatil zálohy za říjen, ale kvůli soudnímu sporu Naftogazu s Gazpromem je možné, že Rusko uvalí sankce na Naftogaz a přeruší tak tok plynu i přes Ukrajinu, uvedl v úterý večer Gazprom.

Jediným plynovodem s ruským plynem, který zatím funguje naplno, zůstává TurkStream vedoucí z Ruska přes Černé moře do Turecka a dále do Evropy. A pokud by vypadl i on?

„V takovém případě dojde k dalšímu tlaku na snížení spotřeby. Ať už přirozeně, tedy vysokou cenou, nebo řízeně pomocí regulace odběru některých odvětví v nejvíce zasažených zemích,“ říká odborník na energetiku Michal Kocůrek z EGÚ Brno.

Jaká je pravděpodobnost, že Rusko zcela ukončí dodávky plynu přes Ukrajinu, a případně kdy?

Aplikovat jakékoli pravděpodobnostní modely na aktivity Ruska v současné energetické krizi je absolutně zbytečné. Pokud se potvrdí, že poškození plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2 způsobilo Rusko, pak už nedokážeme vyloučit vůbec nic.

Každopádně, pokud má Rusko záměr způsobit Evropanům co největší problémy s energiemi, pak si dokážu představit ideální čas na přerušení tranzitu v období, kdy budou evropské zásobníky někde pod polovinou naplněnosti a bude období tuhých mrazů. Tedy někdy v průběhu ledna. Nejenže bude množství plynu v zásobnících poloviční, ale také schopnost těžit plyn ze zásobníků tímto také výrazně poklesne. V takovém období je výpadek dodávek plynu nejbolestivější.

Foto: Seznam Zprávy Mapa plynovodů v Evropě

Pokud se tak stane, zbyde Rusku jen poslední plynovod TurkStream. Co by to znamenalo pro evropskou energetiku?

Evropští odběratelé se budou muset spokojit s dodávkami z jiných zdrojů, které se ukazují být letos výrazně výše než loni. Dovoz LNG se zvýšil o 50 procent, potrubního neruského plynu o 20 procent. Přesto dojde k dalšímu tlaku na snížení spotřeby. Ať už přirozeně, tedy vysokou cenou, nebo řízeně pomocí regulace odběru některých odvětví v nejvíce zasažených zemích. Mezi ty by určitě patřilo Rakousko, Slovensko, Itálie, ale také velmi pravděpodobně i Česko.

Ovlivnilo by to spotřebitele už letošní zimu, přestože zásobníky by měly být dostatečně naplněné?

Role zásobníků v zimě je pomáhat vykrývat nárůst spotřeby, který již nezvládne pokrývat dovoz. Míra naplnění zásobníků ovlivňuje jejich schopnost dodávat plyn zákazníkům. Při jejich postupném vyčerpání se jejich schopnost pokrýt požadovanou poptávku každý zimní den zmenšuje.

Jaké má Rusko v manipulaci s cenou a dodávkami plynu ještě možnosti?

Dokud Rusko nějaký plyn dodává, očekávání trhu pokračování dodávek promítá do ceny plynu. Jakékoli komplikace ohledně dodávek pak mohou hýbat cenou vzhůru. Pokud by Rusko přestalo úplně dodávat plyn do Evropy, celý manipulační potenciál by skončil.

Rusko stále dodává kolem 10 procent plynu. Dokáže ho Evropa nahradit?

Rusko v září dodalo 10 procent evropského importu plynu. Za celý rok je to číslo ale vyšší, očekáváme jej někde mezi 15 až 20 procenty. Zatím jsme letos nahradili pouze polovinu ruského plynu.

Povede se evropským státům naplnit plynové zásobníky i příští rok?

V příštím roce bude bez ruských dodávek situace opět komplikovanější. Přestože by se mělo objevit několik nových plovoucích LNG terminálů, nebude to pořád stačit k plnému nahrazení dodávek ruského plynu tak, jak jsme na ně byli zvyklí. Na míře snížení spotřeby bude záviset naše schopnost plnit zásobníky.

Co můžeme v příštím roce čekat, bude z hlediska dodávek plynu náročnější než ten letošní?