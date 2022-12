Přehledně: Jak zdraží vodné a stočné ve vašem městě

Cenu ovlivňuje řada faktorů. Především jde o vysoké náklady na energie, cenu chemikálií, které vodárny používají k úpravě pitné vody, nebo investice do modernizace vodárenské soustavy. Někde dokonce cena překročí současnou míru inflace, která v říjnu meziročně činila 15,1 procenta.

Ceny za metr krychlový (1000 litrů) pitné vody však nesmí převýšit sociálně únosnou cenu pro vodné a stočné, kterou zveřejňuje Státní fond životního prostředí pro každý kraj zvlášť. Nejvyšší limit má Praha, a to 199 Kč za kubík včetně 10procentní DPH. Druhý nejvyšší je stanoven pro Ústecký kraj, a to 157 Kč. V ostatních částech republiky se vodné a stočné pohybují mezi 130 a 149 Kč za metr krychlový.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace zatím pracuje s variantou zdražení o 18,5 procenta. Číslo však ještě musí schválit Rada hlavního města Prahy, což se zatím nestalo. Vodné a stočné by tedy mělo být o 18,5 procenta oproti původním 108,13 Kč za kubík vč. DPH vyšší. Nová cena by se tedy měla pohybovat kolem 127 Kč.

„Tento nárůst je v souladu se střednědobým investičním plánem do pražské vodohospodářské infrastruktury, který začátkem letošního roku schválila Rada i Zastupitelstvo a jenž počítá s ročním nárůstem o dva procentní body na celoroční míru inflace,“ říká mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Zároveň se do nového ceníku promítnou ceny energií, pohonných hmot, chemikálií, stavebních prací či stavebního materiálu, které v poslední době značně rostly.

Dodavatelem vody do Ústeckého a Libereckého kraje je skupina Severočeská voda. Zvýšení cen vodného a stočného v severních Čechách se drží na hranici 13,9 procenta. Za kubík vody lidé od ledna zaplatí 128,11 Kč včetně daně.

Podle Severočeské vody by náklady domácností na vodu neměly překročit dvě procenta průměrných příjmů s průměrnou spotřebou, aby byly únosné. „Takže ačkoliv domácnosti si za elektřinu připlatí třeba až 5000 korun měsíčně navíc, u vody to bude pouze 150 korun. A to je, myslím, dobrá zpráva pro všechny domácí rozpočty,“ dodává generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák.