Rakušané vymysleli, jak přilákat Čechy k nákupům. Nabídnou k nim servis

Síť Intersport rakouské rodiny Pilzových více zainvestuje do svých aktivit na českém trhu, kde dosud stála ve stínu větších rivalů Sportisimo a Decathlon.

„Dnes máme větší podíl prodejen v obchodních centrech a menší v retail parcích, kde chceme posílit,“ uvádí Kopřiva. Retail parky jsou menší nákupní centra, často na kraji menších měst, která nejsou krytá. Do obchodů se navíc vstupuje přímo z parkoviště, což je podle Kopřivy ideální pro zákazníky, kteří přivezou autem lyže nebo kolo k servisu. Do retail parků chodí méně nerozhodnutých zákazníků než do obchodních center.