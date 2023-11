Restaurace čeká zkouška. Přežijí ty, které si obhájí cenovku, říkají odborníci

Na to, jak se české restaurace s touto situací poperou a jaký dopad to bude mít na jednotlivé gastronomické provozovny od nejlevnějších putyk po nejdražší a nejluxusnější podniky, se SZ Byznys ptal čtyř odborníků na stravování napříč segmenty.

Restauratér, šéfkuchař a podnikatel v gastronomii Filip Sajler do Česka přinesl nejprestižnější kuchařskou soutěž na světě Bocuse d’Or a nyní vede uskupení Hopi Chef Tech Food. To zahrnuje projekty zaměřené na catering, firemní stravování, čerstvá jídla na každý den a další gastronomické koncepty (Perfect Caterong, Perfect Canteen, web Cibulejidlo.cz a Perfect Chefs či Gastronomy Concept Studio). Sajler je přesvědčen o tom, že tam, kde vládne kvalita, důvěra a dlouhodobý vztah se zákazníkem, bude byznys fungovat i dál navzdory všem těžkostem.

„Je zcela jedno, o jaký segment se jedná. Zda to je klasická hospoda, nebo michelinská restaurace. Skvělý příklad je fast food, kterému se daří extrémně – tržby mu od covidu rostou o desítky procent. (Fast foody) jsou dostupné, pracují v režimu takřka 24/7 a i přes zdražování jsou svým zákazníkům cenově stále dostupné. Rozumí prostě svým zákazníkům, kteří velmi pečlivě dávají na misku vah to, zda jim konkrétní služba stojí za to, aby v ní své peníze utratili,“ popisuje Sajler, který je znám také z pořadu ČT Kluci v akci, co musí každý podnik zvládat, aby přežil.