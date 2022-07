Obrazem: Proteče „lucernou“ a pak je z něj čochtan, nebo mlíko. Co to je?

Zjistila jsem to na šichtě výčepního v pražské restauraci Červený Jelen, kam jsem nastoupila na jeden den „do učení“ k Miroslavu Nekolnému, kterému se přezdívá Pantáta Výčepní. Učila jsem se od něj čepovat hladinku, šnyt, mlíko i čochtana a zároveň rozpoznávat, co vše může chuť piva pokazit.

V galerii uvidíte, co obnáší práce výčepního, na co vše se musí před čepováním dávat pozor a co se stane s pivem, které je načepované do umaštěné sklenice. Dozvíte se například i to, co je lucerna či půlměsíc, nebo jak vypadal Šporkův palác, když se v něm ukrývalo skutečné zlato. (Pro snadnější procházení galerií klikněte na poslední fotku v náhledu ukazujícím počet dalších snímků, pozn. red.)