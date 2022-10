Stanjura chce z daně z mimořádných zisků získat 85 miliard Kč

Konkrétně do podniků povinných platit windfall tax spadá oblast těžby ropy a černého uhlí, výroba koksu a rafinace ropných produktů, výroba a přenos elektřiny a plynu, velkoobchod s kapalnými palivy, potrubní doprava ropovodem a plynovodem a banky.

Opatření by v případě bank zasáhlo Českou spořitelnu, Komerční banku, ČSOB, UniCredit Bank, Moneta Money Bank a Raiffeisenbank. Zda se bude daň banky týkat, o tom rozhodne čistý úrokový výnos nad šest miliard korun v roce 2021. V letošním prvním pololetí podle České národní banky meziročně stoupl zisk bank a spořitelen o 23,6 miliardy Kč na 54,61 miliardy Kč.

Opatření nabyde účinnosti od 1. ledna 2023. „Povinné subjekty si spočtou daň na rok 2023 a budou platit čtvrtletně zálohy tak, jak je to standardní u příjmových daní. První platba bude až v druhém pololetí,“ uvedl Stanjura.

Vyměřovací základna pro daň má být z let 2018 až 2021, ta se zprůměruje a přidá se k ní dvacet procent. „Společnost, která bude mít za rok 2022 průměr nižší než průměr posledních čtyř let, nebude windfall tax platit,“ upřesnil Stanjura.

Další peníze by měly od energetických společností přijít formou stropu na výrobu elektřiny, kterou budou odvádět neplynové zdroje. Odvody z příjmů prodeje elektřiny nad cenový strop 180 eur za MWh schválila Evropská komise a její nařízení rovněž umožňuje státům tuto částku snížit podle zdroje energií.

Z odvodů by mohl stát získat 15 mld. Kč. Zatím je dohoda nastavena od 1. prosince 2022 do 1. června 2023.

„Pokud bude vyšší odvod tohoto poplatku, logicky bude vyšší základ windfall tax. Dohromady to dává 100 mld. Kč. My tento odhad považujeme za spíše konzervativní a odhadujeme, že by příjem mohl být o něco vyšší v roce 2023,“ říká Stanjura a přiznal, že příjmy z mimořádné daně budou záviset na mnoha faktorech.