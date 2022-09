Úsporný tarif 2.0. Pokud se navýší rozpočet, stačilo by jedno jednání

Když už se zdály být parametry sedm měsíců připravovaného úsporného tarifu definitivní, čtyři týdny před jeho spuštěním může být ještě vše jinak. Konečnou podobu příspěvku domácnostem s čím dál tím víc dražšími energiemi, kterou minulý týden definitivně schválila vláda, nyní navrhují Starostové a nezávislí (STAN) přepsat.

Obrysy úsporného tarifu byly schváleny již v červnu. Od té doby však na trhu s energiemi došlo k několika změnám. Cena elektřiny dosáhla nového rekordu, cena plynu rostla také.

Nařízení vlády pro výplatu je pak otázka jednoho jednání. Vše máme připraveno. Sára Beránková, mluvčí STAN

STAN proto navrhuje, aby se pomoc českým domácnostem už letos zvýšila z původně zamýšleného maxima 4 000 Kč až na 10 000 Kč. Do této částky je však připočítáno i odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energie (POZE), které začne plošně platit od října a představuje úsporu 599 Kč za každou spotřebovanou MWh elektřiny.

„Jde o návrh poslaneckého klubu hnutí STAN, který chce navýšit příspěvek z úsporného tarifu ještě tento rok v rámci projednání revize rozpočtu v Poslanecké sněmovně,“ říká mluvčí MPO Marek Vošahlík.

Pouze nárůst příspěvku za letošek by znamenal navýšení rozpočtu z plánovaných 18 miliard na 54 miliard korun. „Nařízení vlády pro výplatu je pak otázka jednoho jednání. Vše máme připraveno,“ říká mluvčí hnutí Sára Beránková.

Samotný příspěvek z úsporného tarifu by se podle původního plánu měl letos pohybovat mezi 2 000 až 3 500 Kč v závislosti na distribuční sazbě odběrného místa. Do konce roku by měla být pomoc ještě plošná pro všechny domácnosti, jež jsou připojeny k elektřině.

Domácnosti s malou spotřebou (D01d), běžnou spotřebou (D02d) a které elektřinou ohřívají vodu (D25d) si sáhnou na 2 000 Kč. Domácnosti, které používají elektřinu k vytápění (D26d, D35d, D45d, D57d) nebo mají tepelné čerpadlo (D56d), by pak měly dostat 3 500 Kč.

Od Nového roku by nebyl příspěvek pro všechny

Jedinou změnou v letošním roce by mělo být navýšení příspěvku pro všechny domácnosti. Pokud by však návrh STAN prošel, od Nového roku by úsporný tarif nabyl nové podoby.

Podpora by již neměla být určena všem, ale vyloučili by se z ní lidé, kteří ji tolik nepotřebují – tedy například ti, kteří mají zafixované nižší ceny elektřiny a plynu z předchozích let, nebo jim úhrada účtů za energie nedělá problém, což odborníci považovali za nedostatek současného tarifu.

„Ministerstvo průmyslu ještě před jednáním o revizi rozpočtu ve Sněmovně bude chtít svolat jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí s cílem rychle poskytnout tento příspěvek více adresným způsobem sociálně zranitelným zákazníkům,“ říká Vošahlík.

Úsporný tarif by tak nemusel být plošný a cílil by na specifickou skupinu domácností, kterou do konce roku vydefinuje MPO ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). „Pro příští rok v návrhu počítáme pouze s cílenou pomocí pouze pro sociálně zranitelné zákazníky,“ uvedla Beránková.

Přesnou definici pro tento účel musí připravit MPO na základě harmonizace směrnice EU. Jakub Augusta, mluvčí MPSV

Ještě před jednáním o revizi rozpočtu bude probíhat meziresortní debata o definici zranitelného zákazníka. „Cílem je poskytnout tento příspěvek adresným způsobem co nejrychleji,“ říká Beránková.

Resort práce a sociálních věcí (MPSV) má zatím pouze neveřejnou pracovní verzi zranitelného zákazníka. „Přesnou definici pro tento účel musí připravit MPO na základě harmonizace směrnice EU. MPO je zároveň resortem, který je za energetický tarif a jeho přípravu primárně odpovědný,“ říká mluvčí MPSV Jakub Augusta.