Všechno je na heslo, ale kdo si je má všechny pamatovat. Řešení je na světě

Více než čtvrtina z 2,5 tisíce respondentů proto používá stejné heslo při registraci na různých webech, ať už jsou to e-shopy, nebo třeba streamovací platformy. Používání stejného hesla nebo i upravování základu jednoho hesla je ale nebezpečné a vystavuje uživatele riziku zneužití osobních údajů.

Jak se tedy v on-line světě ochránit? Naštěstí existuje spousta způsobů. Základem je, zvolit si dobré heslo. „Opravdu dobré heslo by mělo mít minimálně osm znaků, mělo by obsahovat malá i velká písmena a číslice. Heslo může obsahovat i speciální symboly, například otazník, procento, vykřičník a podobně. Symboly se ale moc nevyužívají, což je škoda, heslu rozhodně dodají na bezpečnosti,“ říká David Finger, ředitel divize Email.cz a Mapy.cz ve společnosti Seznam.cz.

„Radím využívat možnosti stálého přihlášení všude tam, kde je to možné. Třeba Přihlášení přes Seznam vám bude fungovat ve velmi široké síti webů a služeb české internetové jedničky. Nebudete si muset všude dělat registraci a vyplňovat všechny údaje a vymýšlet další hesla,“ říká Finger.

Pokud máte účet na Facebooku, Googlu, Seznamu nebo jiné velké síti, stačí vám pamatovat si jedno heslo k tomuto účtu a do zbytku služeb jako jsou třeba e-shopy se můžete přihlašovat skrze tento účet, pokud tuto možnost podporují. Alespoň na některých webech využívá možnost trvalého přihlášení 63 procent respondentů.

Existují ale i jiné varianty zabezpečení. Jedním z nejbezpečnějších řešení jsou takzvaní správci hesel. To jsou programy, které automaticky generují a ukládají hesla ke všem vašim službám. Vám k přihlášení stačí pouze jedno silné heslo (a k němu je pro vyšší bezpečnost možné například přidat soubor s klíčem, třeba na USB), kterým se přihlásíte do správce, a ten pak automaticky vyplňuje hesla do uložených webů. Pak jen těžko vaše heslo někdo uhádne a pokud někde vaše heslo unikne nebo ho ukradnou hackeři, bude jim na jiných vašich službách k ničemu, protože tam budete mít jiná vygenerovaná hesla.