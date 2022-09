Vláda si nechá zadní vrátka. Zastropování bude moci omezit na určitou spotřebu

Přesné parametry pomoci tak může vláda kdykoli měnit. To znamená, že strop může být i na jiné výši než na 6,05 Kč za kWh u elektřiny a 3,025 u kWh plynu. Kabinet rovněž může rozhodnout formou nařízení o tom, pro koho bude zastropování určeno, a také o výši spotřeby, do které bude omezení cen platit.

Cena by mohla být zastropována klidně jen na omezené množství odebrané energie, čímž by stát více motivoval k úsporám. O tom, že stát nechce podporovat například vyhřívání domácích bazénů a další způsoby vysoké spotřeby, hovořila vláda již dávno.

Ceny energií by měly být regulovány od 1. ledna 2023, což se projeví již v listopadových zálohách spotřebitelů. O pomoc nebudou muset odběratelé žádat, dodavatelé jim nižší ceny promítnou na účty nejpozději do 30 dnů od vyhlášení novely ve sbírce zákonů.

Vývoj cen energií je nyní velmi těžko předvídatelný. Jisté ale je, že budou i v příštím roce vysoko, s čímž by mělo lidem zastropování pomoci. „Občané díky tomu budou mít jasno, kolik budou za energie platit,“ uvedl v pátek ve Sněmovně ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Na zastropování cen energií podle prozatímních odhadů půjde ze státní kasy 130 miliard korun. Částka vychází z aktuálních tržních cen energií. „Ceny se samozřejmě můžou v čase změnit a v lednu můžou vypadat jinak než dnes. Dnes neexistuje asi nikdo, kdo by uměl odhadnout, jak budou vypadat za několik měsíců,“ uvedla k dotazu SZ Byznys za Ministerstvo financí Michaela Lagronová.

Politici předem předpokládali, že novela Sněmovnou projde. „Jsem přesvědčen, že to dnes schválíme. Pro ty, kterým zastropování a úsporný tarif nepomůže, je tady stále příspěvek na bydlení,“ uvedl Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL. Průměrný příspěvek na bydlení podle něj aktuálně činí 4 500 korun a až 75 procentům žadatelů dávka dokáže zvýšené náklady na bydlení pokrýt. K hlasování se poslanci vrátí patrně v pátek večer.

Byť má opozice k řešení dopadu cen energií na spotřebitele řadu výhrad, pro návrh zvedla ruku. Hnutí ANO na jednání přišlo s pozměňovacími návrhy, kdy by maximální ceny energií byly stanoveny pro výrobce, nikoli distributory.

Podle exministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) vláda špatně odhadla situaci, z čehož podle něj následně vzešla i pozdní reakce. „Vláda špatně vyhodnotila energetickou situaci už v minulosti. Zaměřila se hodně na kritiku minulosti, a ne na to, co nastane, a na řešení,“ nechal se slyšet Havlíček. Vládě nevyčítal, že reaguje na rychle se měnící situaci, ale že proti vysokým cenám nezasáhla už dříve.

Současná vláda se dříve zastropování cen energií bránila. Od února připravovala pomoc formou tzv. úsporného tarifu, který schválila v srpnu. V případě, že ceny dostanou strop, bude ale tarif platit pouze letos od října do konce roku, v budoucnu pak bude zacílen jen na zranitelné domácnosti.

ANO požadovalo, aby se strop nastavil ještě níž, což pomůže i nízkopříjmovým rodinám a ocenily by to podle Havlíčka i firmy. „Vy říkáte šest, my říkáme tři (koruny za kWh elektřiny, pozn. red.). Zrušte úsporný tarif a OZE,“ navrhuje Havlíček.