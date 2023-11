Zavalianisův zdravotnický holding Akeso roste, v Praze staví polikliniku

„Náš cíl není léčit pacienty. Naším cílem je, aby lidé nebyli nemocní,“ popisuje svůj pohled na zdravotnictví Zavalianis. „Naším cílem je prodloužit dožití člověka, ne co do délky, ale do kvality. V dnešní době v ČR se například ženy dožívají 84 let, ale kvalitní život mají do 62 let. V průměru 22 let tak zatěžují systém i samy sebe bolestmi a zdravotními problémy. Chceme ukázat, jak primární péčí můžeme prodloužit kvalitní život,“ prohlašuje.