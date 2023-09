Hádanka za deset miliard. Kde zemědělství ušetří na dotacích

Vládní plán počítá s tím, že se škrtnou dotace v několika resortech celkově za 54,4 miliardy korun. Z toho na zemědělství se má ušetřit 10,2 miliardy. To se však podle předběžných propočtů jeví jako nereálné.

Jasnou odpověď na to, kde se škrtne zhruba čtvrtina celkového dotačního balíku do zemědělství, nedává ani resortní návrh rozpočtu, který má redakce SZ Byznys k dispozici.

Zemědělství má za úkol deset miliard ušetřit během let 2023 a 2024. V letošním roce už je rozpočet ponížený z pěti miliard na 2,739 miliardy korun. Pro příští rok se seřízne na 2,5 miliardy korun. Úspory na národních dotacích tak dosahují zhruba poloviny částky, kterou si vláda předsevzala ušetřit.

To však zmíněných deset miliard korun zdaleka nedává a výsledná úspora je oproti slibům přibližně poloviční. Stát tak musí brát jinde. „Nyní před jednáním vlády nebudeme rozpočet nad rámec čtvrtečního rozhovoru komentovat,“ uvedlo na konkrétní dotaz ministerstvo.

Z toho, co řekl ministr zemědělství Marek Výborný v rozhovoru pro SZ Byznys, by se dalo tušit, že se oseká rezerva. Vedle rozpočtovaných částek v desítkách dotačních titulů si totiž resort každoročně vytváří prostor pro další dosypávání peněz během roku na mimořádné události, jako jsou škody způsobené počasím, epidemie či kůrovcová kalamita. Reálně tak stát vyplácí víc peněz, než je ve státním rozpočtu.

Ani při snížení této rezervy by však stát neušetřil zmíněných deset miliard korun. Fakticky by nejspíš nestačilo k naplnění slibu ani zrušení veškerých národních dotací. Například v roce 2019 rozpočet počítal s národními dotacemi ve výši 3,8 miliardy, ale reálně se díky posílení a přesunům během roku vyplatilo 4,4 miliardy korun. Od té doby pouze v roce 2021 reálně vyplacená suma narostla na pět miliard (navýšení o 1,2 miliardy korun).

Pro získání potřebných miliard by bylo teoretickou možností snížit kofinancování státu u investičních dotací (dříve Program rozvoje venkova), to však ministr odmítl.

„Platí závazek ministerstva a vlády, že ve II. investičním pilíři, který směřuje nejenom k zemědělcům, ale také do lesního hospodářství a potravinářského sektoru, bude zajištěno kofinancování z národních zdrojů ve výši 65 %. Je to nejvyšší míra kofinancování v celé EU, standardně se pohybuje kolem 40 procent,“ řekl v rozhovoru ministr.

„Ušetřit peníze v národních dotacích by ani samo o sobě nebylo možné,“ říká předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Možné by to podle něj nebylo ani s navýšením, s nímž se ve střednědobém horizontu počítalo. Podle jeho informací se ušetří jedna miliarda v Podpůrném a garančním rolnickém a lesnickém fondu, který zemědělcům zjednodušeně řečeno zlevňuje úvěry. Rozpočtovaná částka z tohoto fondu se pro příští rok snižuje ze dvou na jednu miliardu korun. „Pravděpodobně mají namyšlené i úspory v oblasti vodního a lesního hospodářství,“ dodal.