Inspirujme se Izraelem, říká podnikatelka. Voda je tam kolektivním majetkem

„V Izraeli hospodaření s vodou postavili jako politickou prioritu. Vodu prohlásili za kolektivní majetek, do vodohospodářství začali již před lety značně investovat a dnes vodu prodávají. Přitom je to v podstatě pouštní stát,“ říká šéfka moravské společnosti IN-EKO Team, odkud se Česko může inspirovat. Její firma zvítězila v druhém ročníku soutěže SME EnterPRIZE, v níž Generali Česká pojišťovna oceňuje firmy s udržitelnými obchodními modely. Firma vyrábí vodohospodářská zařízení z nerezavějící oceli.

„Toto ocenění je pro nás velkou poctou. Voda je nejcennější zdroj na světě a my v IN-EKO Team jsme hrdí na to, že se každý den můžeme podílet na obnově vodních zdrojů a neustále zvyšovat kvalitu vody pro nás a příští generace,“ uvedla Komárková.

V rozhovoru pak blíže představila prostředí, v němž se české firmě daří byznysově i z hlediska péče o životní prostředí. „Tragédie z Bečvy a neschopnost státu najít viníka se už nesmí opakovat,“ říká s tím, že kvalita vody se v Česku stále zlepšuje, ale je třeba dbát na prevenci. Některé země však mají přísnější limity pro kvalitu vody. „Překvapením pro většinu lidí může být, že hodně přísné jsou tyto limity také v Rusku,“ říká v rozhovoru.

Díky obchodním vztahům v zahraničí máte zkušenosti s hospodařením s odpadní vodou z řady zemí. Jak si Česko v tomto srovnání vede?

Česká republika je v oblasti legislativy upravující čištění odpadních vod vázána směrnicemi Evropské unie. V zemích mimo EU se požadavky na kvalitu vyčištěné odpadní vody samozřejmě liší, což je často dáno geografickými faktory, ale také odpovědností společnosti ve vztahu k životnímu prostředí. A ta je zpravidla úměrná hospodářské vyspělosti dané ekonomiky.

My jsme nyní jako firma obchodně poměrně významně spojeni s regionem Středního východu a musím konstatovat, že tam jsou limity stanovené pro kvalitu odpadních vod daleko přísnější. Překvapením pro většinu lidí může být, že hodně přísné jsou tyto limity také v Rusku.

Jak dalece tyto rozdílné požadavky na kvalitu vyčištěné vody ovlivňují produkci vašich zařízení?

Tyto vstupní informace jsou samozřejmě důležité. A nejde přitom pouze o region, ale vždy je třeba znát situaci v každém konkrétním provozu, kam naše výrobky míří.

Základní filtrační element sice zůstává v principu stejný, může se ale lišit jeho velikost a také je opatřován různými typy filtrační tkaniny.

Někdy je však třeba vodu ještě upravovat, tak zvaně předčišťovat, než se dostane na naše filtrační disky. A my musíme být v takovém případě schopni doporučit postup tak, aby byl celý proces čištění co nejúčinnější a vedl k požadovanému výsledku.

Podnikat udržitelně Druhého ročníku soutěže SME EnterPRIZE, v níž Generali Česká pojišťovna na mezinárodní úrovni oceňuje firmy s udržitelnými obchodními modely nebo projekty, se v tuzemsku zúčastnilo téměř devadesát firem. Vítězem národního kola se letos stala firma IN-EKO Team vyrábějící vodohospodářská zařízení z nerezavějící oceli, na druhém místě se umístily Sady sv. Prokopa podnikající v oblasti ekologického zemědělství, třetí místo v soutěži obsadilo digitální odpadové tržiště Cyrkl, které dnes představuje největší recyklační platformu pro obchodování s průmyslovým odpadem a recykláty v Evropě. Na sdíleném 4.-10. místě se pak umístily společnosti Agdata, Energy financial group, Kama, Lavandia, Opravárna, Recycling J&F a Zemědělská akciová společnost Mžany. Seznam Zprávy jsou mediálním partnerem soutěže SME EnterPRIZE.

V jakém stavu je dnes voda v Česku? Jak se kvalita odpadních vod v Česku vyvíjí a jaký to má dopad na kvalitu vody v krajině?

Jakost pitné, ale i odpadní vody se v Česku neustále zlepšuje. Za posledních dvacet let se v oblasti čistíren odpadních vod udělal velký kus práce a v otázce uplatňovaných technologií na tom Česko není špatně. Podstatné je i to, že zde pracuje celá řad technologů a odborných pracovníků, o jejichž znalosti se lze opírat.

I přesto bohužel dochází k ekologickým haváriím. Všichni jsme zaznamenali nedávné otrávení vody v řece Bečvě a kauzu s ním spojenou. Ale jsou tu i další problémy, vzpomenu třeba dokončování sanace jedné z nejhorších ekologických katastrof na území naší republiky, ropných lagun Ostramo.

Dá se jim předcházet?

Pro maximální možnou eliminaci ekologických havárií je nezbytné zaměřit se na prevenci, klást na ni daleko větší důraz než na následné postihy. Využijme k tomu moderní technologie, například průběžný digitální monitoring kvality toků v rizikových oblastech. Tragédie z Bečvy a neschopnost státu najít viníka se už nesmí opakovat.

K dalšímu pokroku v otázce zvyšování kvality vody v krajině nás pak v budoucnu mohou posunout pouze přísnější limity, které pro čištění odpadních vod stanovují. Přiznejme si, že nad rámec povinnosti jde dobrovolně málokdo. Přece jen se jedná o poměrně značné investice.

Inspirací by pro nás mohl být Izrael. Tam hospodaření s vodou postavili jako politickou prioritu. Vodu prohlásili za kolektivní majetek, do vodohospodářství začali již před lety značně investovat a dnes vodu prodávají. Přitom je to v podstatě pouštní stát.

Jak se na vašem podnikání podepisuje současná globální ekonomická situace? V řadě odvětví jdou nyní investice stranou.

My jsme do nových výrobních strojů a do oblasti IT investovali značné prostředky v minulých dvou letech. V tomto roce jsme plánované investice snížili na 50 %.

Událostí, které se na ekonomické situaci bezprostředně podepisují, je v poslední době hodně. Nejdříve to byl covid, teď válečný konflikt a energetická krize. Máme obchodní vazby téměř po celém světě a nyní je pro nás velice těžké predikovat další vývoj a všechny důsledky s ním spojené. Realitou je obchodní embargo uvalené na Rusko, narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců, zdražování energií i dopravy.

Jak významný pro vás byl ruský trh?

Byl významný, přece jen je Rusko svojí rozlohou největší zemí světa, a třeba i proto, že legislativa upravující kvalitu odpadních vod je v Rusku, jak už jsem zmínila, hodně přísná. Válka nás připravila také o zákazníky na Ukrajině, ale tak to prostě je a my se s tím budeme muset vyrovnat. Budeme o to víc pracovat na jiných trzích. Zahraniční trhy tvoří téměř 70 % našeho obratu.

Všechny události posledních měsíců a roků budou mít na naše podnikání vliv. Nutí nás to přehodnotit marketingové a obchodní strategie, protože se s velkou pravděpodobností budeme muset obracet i na jiné trhy než doposud, a to nemyslím jen geograficky. Půjde zejména o trhy, na kterých oslovujeme koncového zákazníka. Už to nebudou jen technologické firmy jakožto dodavatelé kompletních řešení nebo municipality (obce a města, pozn. red.), ale také samotné podniky, především ty z průmyslového odvětví. A to je dost velká změna, protože v takovém případě jsme to my, kdo se musí detailně seznámit ať už s legislativou nebo i s podmínkami financování a celkově s prostředím v zemi, kde máme naše zařízení instalovat.

České výrobní podniky si stěžují na nedostatek pracovníků. Jaká je situace u vás?

Pokud někdo říká, že na válečném konfliktu vydělá alespoň tím, že s uprchlíky získá levnou pracovní sílu, my mezi tyto podniky rozhodně nepatříme. Jsme strojírenský podnik, naši zaměstnanci jsou konstruktéři, technologové, ve výrobě pak především vysoce kvalifikovaní svářeči a zámečníci. Jedná se o specializované profese a současný příliv Ukrajinců do Česka nám nijak nepomáhá. Ti lidé nedokážou dostát našim požadavkům a musím říci, že ani my mnohdy nedokážeme plnit jejich představy.

Bohužel musím konstatovat, že nové zaměstnance sháníme obecně velmi složitě. Nehledě na to, zda se jedná o cizince, nebo o Čechy. Práce ve strojírenství je náročná a zvláště pro mladé lidi není příliš lákavá. O to více se musíme my sami snažit být jako zaměstnavatel atraktivní, abychom měli šanci získávat a také dlouhodobě udržet ty nejlepší pracovníky.

Jak tento problém budete řešit?

Těžko. Nyní už vedeme základní jednání o přenesení části výroby do zahraničí. Ještě tak před třemi roky jsem o tom nechtěla slyšet, ale dnes už to vidím jako nutnost. Již máme vytipované některé státy a zahájili jsme s našimi partnery konkrétní jednání. Zatím jsme ve stadiu výběru nejvhodnější lokality.

Byli jste oceněni za udržitelné podnikání. Přispíváte k ochraně životního prostředí vedle navrhování filtračních zařízení i jinak, například udržitelností ve výrobě ?

Věřím, že ano. Máme vlastní výzkum i vývoj, takže již od samého začátku navrhujeme produkty tak, abychom při výrobě vytvářeli co nejméně odpadu a výroba byla co nejekonomičtější, tedy udržitelná.

Vedle toho jsme před deseti lety na pozemku rekultivované skládky postavili fotovoltaickou elektrárnu, která nám momentálně pokrývá až padesát procent spotřeby elektřiny, přičemž v následujících letech bychom tímto způsobem chtěli pokrýt až sedmdesát procent spotřeby. Ve výrobě nepoužíváme pitnou vodu, pro tyto účely máme vlastní vrt a vyvinuli jsme si také vlastní filtrační jednotku na čistění odpadní vody, kdy materiály oddělujeme vodním paprskem a vodu pak znovu využíváme.

K přírodě a našemu okolí se již od začátků našeho podnikání chováme s respektem a šetrně, je to pro nás přirozené, je to nedílná součást naší práce.

Kdo jsou vaši zákazníci? Firmy, města, ekologické organizace?

V první řadě jsou to dodavatelé zajišťující pro subjekty různého charakteru kompletní dodávky včetně montáže vodohospodářských celků, tedy systémů sloužících k čištění odpadních vod. Naše výrobky ale prodáváme také tak říkajíc napřímo do průmyslových podniků, kde se převážně staráme o recyklaci vody, kterou tyto podniky v hojné míře znovu využívají.

Jakou technologií odpadní vodu čistíte?

Naším oborem je mechanická separace pevných látek z odpadní vody, kdy dodáváme zařízení určená pro celý proces od předčištění vody až po finální filtraci vody před jejím vypuštěním do krajiny. Nosným produktem je diskový filtr, jehož filtrační plocha se skládá z několika za sebou řazených disků, na které je natavena speciální filtrační tkanina. Tímto způsobem filtrujeme částice od velikosti šesti mikronů.

Foto: IN-EKO Klíčovým produktem české společnost IN-EKO Team je diskový filtr schopný filtrovat částice od velikosti šesti mikronů.

Jsou tyto filtrační systémy náročné na obsluhu?

Současným trendem v našem oboru je navrhování více méně bezobslužných čistíren odpadních vod, kdy má obsluha pod svým dozorem hned několik takových provozů. Výhodou našich filtračních zařízení je vedle jejich vysoké výkonnosti právě snadná obsluha a údržba. Pracují totiž ve zcela automatickém režimu.