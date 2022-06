Karlovarský festival si udržel sponzory, i díky vděčnému Johnnymu Deppovi

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Na festivalu v Karlových Varech ztrácejí světové celebrity své hvězdné manýry. Loni to potvrdil například Johnny Depp, kterého si publikum zamilovalo. Právě jeho návštěva a to, že festival „jel“ i v době covidu, pomohly udržet si partnery, bez kterých by festival nemohl fungovat, jak řekl v pořadu Agenda Byznys Zprávy Kryštof Mucha.

„On si je vědom toho, že jsme byli jeden z těch festivalů, který se za něj postavil a pozval ho přesto, že nám to bylo vyčítáno nejenom v Čechách, ale i ve světě. Je teď vůči nám velmi vstřícný a stále s jeho týmem komunikujeme. Poznali jsme ho jako fajn člověka a fandili jsme mu,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Kryštof Mucha, výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Právě v té době totiž Depp čelil obvinění své bývalé manželky Amber Heardové z násilí a řada médií i festivalů od něj dávala ruce pryč.

„My jsme loni cítili, že festival musíme udělat právě i z toho důvodu, aby partneři nezačali hledat jiné akce a eventy, které by podporovali. Až na ty roušky to byl loni srovnatelný festival. Pomohlo nám i to, že přijeli bezvadní hosté, speciálně Johnny Depp, který byl velkým hitem loňského ročníku – byť jsme na začátku byli velmi kritizováni za to, že přijel,“ dodává Mucha.

KVIFF, který začíná 1. července, zároveň pro letošek počítá se spuštěním své televize KVIFF.TV. „S koncem festivalu by měla začít fungovat standardně. Když to zjednoduším, filmy, které máte ráda na festivalu, tak první místo, kam byste se na ně měla jít podívat, je KVIFF.TV,“ dodává Mucha.

Jaký bude letošní ročník?

Doufám, že krásný. Moc se na něj těšíme a doufáme, že nebude ovlivněn žádnými vnějšími vlivy, jako v minulých 2 letech. Jeden rok nemohl být, místo festivalu byl projekt „Tady Vary“ a vloni lidé museli sedět v kině v rouškách a všechna ta opatření kolem toho byla finančně a organizačně náročná. Doufám, že to nyní bude velmi uvolněné a přiblíží se to tomu, na co jsme byli zvyklí do roku 2019.

Přesto, vnější vlivy tu jsou – válka , energetická krize, vysoká inflace a stále častěji skloňované slovo šetření. Bude letos šetřit i festival?

My, jako organizátoři, máme festival nějak nastavený. Že bychom se tedy teď pouštěli do nějakého dramatického šetření, to ne. Lidé se nám ale dopředu nehlásí, takže jestli přijedou, uvidíme až na místě. Vidíme ale, že v hotelech už není jednoduché sehnat jakékoliv ubytování, takže zájem je. Může se ale samozřejmě stát, že to lidé budou zvažovat víc než v minulosti, protože ty výdaje jsou velké.

Vy máte také větší výdaje?

Máme, už teď se to ukazuje. V důležitých hotelech, jako jsou Thermal a Pupp, tak tam musíme zaplatit výrazně víc, než jsme platili v předešlých letech. Má to souvislost se zdražením energií, ale třeba i s tím, že se hotel Thermal rekonstruoval.

Jaký tedy bude letos rozpočet?

Už několik let se náš rozpočet pohybuje kolem 150 milionů korun. Finální číslo zatím nejsem schopen říct, ale bude to určitě vyšší.

Váš odhad?

Odhaduji, ale minimálně deset procent nárůst tam bude.

Vstupné do kina mírně zdražilo

Zdraží i vstupné do kina?

Museli jsme cenu upravit, ale pořád se nám daří držet ji na té nejnižší možné sumě. Je to spíš taková kosmetická úprava.

Letos máte i jiné partnery. Bez nich by to nešlo?

Určitě ne. Máme podporu i od státu, od města a kraje, která je spoustu let stejná. Ta je daná, ale v porovnání s ostatními festivaly ve světě je to zlomek. V Cannes či Berlíně je z veřejných zdrojů 80 procent. U nás necelých 30 procent. Partneři jsou tak pro nás klíčoví. Jeden velký partner skončil, ale naštěstí přišel nový velký partner a víc menších. Asi i tím, že jsme loni byli schopni uspořádat festival i v těch těžkých podmínkách, tak v nás ti partneři mají důvěru. Doufáme, že je nezklameme a že pro ně bude i nadále zajímavé karlovarský festival podporovat. (V roce 2018 skončila jako hlavní sponzor festivalu společnost ČEZ, nyní jsou hlavními partnery Innogy, Vodafone a Rohlík. – pozn. red.)

Některé festivaly teď mají nouzi o partnery a opouští je i ti dlouhodobější. U vás pomohlo tedy to, že festival loni byl?

Je to možné. My jsme to loni cítili, že to musíme udělat právě z toho důvodu, aby partneři nezačali hledat jiné akce a eventy, které by podporovali. Až na ty roušky to byl loni srovnatelný festival. Pomohlo nám i to, že přijeli bezvadní hosté, speciálně Johnny Depp, který byl velkým hitem loňského ročníku – byť jsme na začátku byli velmi kritizováni za to, že přijel.

Teď u soudu s exmanželkou uspěl…

Ano, teď máme zadostiučinění. Ale on si je vědom toho, že jsme byli jeden z těch festivalů, který se za něj postavil a pozval ho přesto, že nám to bylo vyčítáno nejenom v Čechách, ale i ve světě. Je teď vůči nám velmi vstřícný a stále s jeho týmem komunikujeme. Poznali jsme ho jako fajn člověka a fandili jsme mu.

Je pravda, že ve Varech celebrity ztrácejí hvězdné manýry?

Ano. To se jednoznačně potvrzuje. Speciálně u Johnnyho to tak bylo. Nebylo to s ním jednoduché… Jako dárek jsme mu na konci dávali hodinky, protože jsme měli partnera, který ty hodinky měl a on říkal, že mu to dáváme proto, aby chodil všude včas. Na uvedení svého filmu přišel o dvě hodiny později, ale ti lidé mu to odpustili, což bylo skvělé.

Takže i tohle nám loni pomohlo. Je třeba pěkné, že naším novým partnerem je Rohlík.cz a pan Čupr je jeden z těch lidí, kteří jezdili na festival od mala.

Česko, místo kousek od války

Jak složité bylo letos sehnat zahraniční hosty? Pro mnoho lidí, zejména v USA, je Česko východní Evropa, tedy místo, kde je válka.

To je absolutní pravda. Když válka začala, měl jsem mnoho telefonátů od našich přátel v L.A., kteří nám pomáhají. Ptali se, jestli jsme v bezpečí. Myslím si, že to hodně lidí odrazuje. Na tom poznáte, jaký je to typ lidí. Ti vzdělaní, kteří se zajímají o svět kolem, chápou, že tu nic nehrozí, a přijedou.

Je tu ale i důsledek covidu, který některé lidi uvrhl do stavu, kdy se bojí cestovat a do toho ještě přišla Ukrajina… Bylo vidět, že některé lidi to odradilo.

A to byl důvod, proč některé hvězdy odřekly?

Oni vám to nikdy napřímo neřeknou. Myslím si ale, že u některých to byl ten hlavní důvod.

Jak složité bylo letos vybrat filmy?

Umělecký ředitel Karel Och a kolegové byli nadšení z toho, že filmy, které chtěli do soutěže, všechny dostali. To je strašně dobré znamení – je to potvrzení prestiže karlovarského festivalu. Problém jsou pro nás streamovací služby.

Ty určitě celý průmysl změnily…

Hodně do toho zasáhly. Máte Netflix, Apple a podobně. Oni film vyrobí, na některém festivalu odstartují a pak už to neřeší. To je pod jejich rozlišovací schopnosti. My jsme chtěli dva filmy a oni řekli NE. Pro ně to není byznysově zajímavé. Nevím, jestli to není z naší strany boj z větrnými mlýny, ale trochu se chceme do toho pouštět, protože si myslím, že pro filmaře je to strašná škoda, když to jen odmítnou, protože to pro ně není zajímavé.

Festivalové filmy na vlastní televizi

Když jsme u platforem, jak se daří vaší platformě KVIFF.TV?

Moc hezky. Budeme mít velkou prezentaci ve Varech na festivalu. Poprvé jsme si vzali pod sebe prostor pod hotelem Thermal a ve spolupráci s významným architekty Chybíkem a Kryštofem jsme udělali velmi architektonicky zajímavý prostor. Chceme tam víc přivést život i během dne. Dříve to bylo jen místo, kam se chodilo do baru a my tam teď chceme ukazovat nejenom to, co se odehrává na festivalu, prezentovat filmy a hosty, ale zároveň ukazovat, co dokáže naše televize, naše platforma, jaké filmy tam budou.

A mimo festival jsou s ní jaké plány?

S koncem festivalu by měla začít fungovat standardně. Když to zjednoduším, pokud máte ráda nějaké filmy na festivalu, tak první místo, kam byste se na ně měla jít podívat, je KVIFF.TV. Některé tam uvidíte, ještě než festival skončí, případně tam uvidíte filmy z předešlých ročníků nebo jiných festivalů. Je to určené pro lidi, kteří mají chuť podívat se na věc, která není na Netflixu, Disney a podobně. Jsou tam filmy s přesahem.

Počítáte i s rozšířením do zahraničí?

Tu naši live verzi můžete vidět i v zahraničí. U filmů je to omezené na Česko a Slovensko. Bude-li to dobře fungovat, do budoucna bychom chtěli být televizí pro střední a východní Evropu.