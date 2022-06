Česko drtí zdražování, ale jinde jsou na tom hůře. Mapa inflace ve světě

Nejvyšší míra inflace na světě je v současnosti v Súdánu (192 procent), Venezuele (167 procent), Sýrii (139 procent) a Zimbabwe (132 procent). Co mají společné? Ani jednu z nich netrápí růst ceny plynu nebo válka na Ukrajině. Drtivá inflace zde má své vlastní důvody.

Venezuelu již několik let drží v šachu hospodářská krize, Sýrie se stále zmítá v občanské válce a Zimbabwe od roku 2019 opět používá vlastní národní měnu, která však již dříve skončila hyperinflací a nyní je považována za měnu, která selhala.

Ve světě však existuje i druhý extrém. Některé země se při pohledu na českou 16procentní inflaci nestačí divit. Nejnižší míra inflace na světě je v současné době v Jižním Súdánu, a to minus 4,3 procenta. Zrovna zde ale není inflace úplně vypovídající měřítko. Súdán totiž sužuje katastrofální sucho a podle OSN nemá letos polovina obyvatel dostatek potravin.

K inflaci dochází, pokud rostou ceny zboží a služeb celkově, tedy nejen ceny jednotlivých položek. To znamená, že za jednu korunu si dnes koupíte méně, než byste si koupili včera. Jinými slovy, inflace v průběhu času snižuje hodnotu měny.

Důvody nízkých sazeb v těchto státech jsou různé. Saúdská Arábie a sousední Spojené arabské emiráty těží z prudkého nárůstu cen ropy a plynu. Díky tomu vládní příjmy rostou, zatímco suroviny pro vlastní průmysl zůstávají levné. Je zřejmé, že ti, co mohou ropu a plyn získat levně, jsou ve výhodě. Proto je míra inflace i v jiných zemích produkujících ropu – jako je Malajsie (2,3 procenta) a Brunej (3,2 procenta) – poměrně nízká.

Čína a Japonsko naopak své ekonomiky a občany velmi silně dotují. V Japonsku je to již desítky let normou, a proto je zde míra inflace vždy hluboko pod světovým průměrem. Má to ale svou cenu, japonský státní dluh je nejvyšší na světě. Čína se zase snaží kompenzovat neustálá koronavirová omezení pomocí balíčků ekonomických stimulů. Kromě toho se v Číně propadla poptávka po mnoha druzích zboží, což také snižuje ceny. Řadu komodit si země vyrábí samy, takže ceny na světových trzích zde nemají takový vliv jako například u nás.