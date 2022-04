Merci, oddechli si investoři, když Francouzi zvolili Macrona

Vítězství Emmanuela Macrona ve francouzských prezidentských volbách je pro investory úlevou. Někteří se totiž obávali toho, že by případné vítězství krajně pravicové Marine Le Penové rozvířilo evropské trhy. Podle agentury Bloombergu hrozilo, že by zvolení Le Penové vedlo k možnému propadu eura srovnatelnému s brexitem.

„V krátkodobém horizontu by mělo z těchto voleb těžit především euro,“ řekl pro Bloomberg Frederic Leroux, člen strategického investičního výboru v Carmignac Gestion.

Z Macronovy obhajoby mandátu budou vedle eura těžit i francouzské dluhopisy. To potvrdil i Emmanuel Cau, šéf evropské akciové strategie v Barclays. Podle něj se z Macronova vítězství mohou těšit i akcionáři francouzských bank. Stejný názor Bloombergu sdělil i Fabio Caldato, partner společnosti Olympia Wealth Management. „Evropští investoři se po francouzských exit pollech baví: potenciální černé pondělí se nekonalo.“

Akcie francouzských bank jako BNP Paribas SA a Société Générale SA, které těžily z těsnější integrace do EU, pravděpodobně zareagují na Macronovo znovuzvolení pozitivně. Čtyřiačtyřicetiletý prezident se zavázal pokračovat v úsilí o to, aby se Francie stala základním kamenem silnější a integrovanější EU.

Macronův úspěch hraje do karet i společnostem, které provozují mýtné systémy, jako jsou Vinci a Eiffage SA. Le Penová se totiž zavázala znárodnit dálnice v zemi, což by pro soukromé podniky a jejich akcionáře do budoucna znamenalo finanční ztráty.