Musk svou nabídkou na koupi Twitteru boří pravidla

Miliardář a šéf automobilky Tesla Elon Musk minulý týden oznámil, že chce koupit společnost Twitter. V provozovateli stejnojmenné sociální sítě už má podíl 9,2 procenta, a je tak jeho největším akcionářem.

Více než dvě třetiny z balíku 46,5 miliard dolarů (1,05 bilionu korun), za který Musk hodlá koupit sociální síť, jsou jeho vlastní peníze a aktiva. Zbytek by pocházel z bankovních úvěrů, které jsou zajištěné aktivy sociální sítě.

To je přesný opak toho, jak investoři standardně skládají prostředky k akvizici. Z pravidla tvoří většinu financí právě úvěry zajištěné aktivy společnosti, kterou hodlají koupit. Banky, které poskytují Muskovi peníze na akvizici, se zdráhaly poskytnout více peněz na úvěr zajištěný proti Twitteru s tvrzením, že sociální síť nevytváří dostatečný peněžní tok, uvedli lidé obeznámení s akvizicí.

Nejisté výnosy

Banky, které již poskytly Muskovi nějaký úvěr, se také obávají problémů s finančními regulátory v případě, že by poskytovaly další úvěry a braly na sebe tak další riziko, dodaly zdroje. Přestože by se mohlo zdát, že použití vlastních peněz je pro Muska výhodnější, úvěry zajištěné proti Twitteru mohou zásadně znásobit výdělek.

Aby Musk zdvojnásobil svých 33,5 miliard dolarů, které nabídl ke koupi společnosti, musela by hodnota Twitteru vzrůst 1,4krát. Pokud by jeho peníze tvořily pouze třetinu celkových financí určených k akvizici, musela by pro zdvojnásobení jeho investice vzrůst hodnota Twitteru pouze 0,7krát.

A co víc, aby zaplatil část investice, vzal si Musk riskantní půjčku 12,5 miliard dolarů, která je zajištěná akciemi jeho vlastní Tesly, aby zaplatil část investice. Pokud by akcie Tesly spadly o 40 procent, musel by ze zákona tuto půjčku splatit.

Pro budoucí civilizaci spíš než byznys

Minulý týden oznámil šéf společností Tesla a SpaceX, že o ekonomickou stránku akvizice mu „vůbec nejde“ a že chce Twitter koupit, jelikož je to „extrémně důležité pro budoucí civilizaci“.

„Zní to konzistentně s tím, co říkal v minulosti,“ vysvětluje Eric Talley, profesor na Columbia Law School. Podle něj by navrhovaná struktura transakce mohla mnoha soukromým investičním společnostem zabránit připojit se k Muskovi jako akcioví partneři. Ti totiž obvykle spoléhají na zadlužení společností, čímž následně zvýší své výnosy. Na žádost o vyjádření k situaci Musk agentuře neodpověděl.

Elon Musk je sice podle časopisu Forbes nejbohatší člověk na planetě s jměním v hodnotě 270 miliard dolarů, ale většina jeho bohatství leží v akciích Tesly. Akvizice Twitteru by ho připravila o většinu likvidity.

Doteď si půjčil přes 88 miliard dolarů v úvěrech zajištěných akciemi Tesly. Úvěry spojené s nákupem Twitteru by tuto částku posunuly na 150 miliard dolarů, ukazují zprávy regulátorů. V dohledné době by tak z Tesly už jen stěží získal další peníze, jelikož manažeři Tesly si nemohou půjčit více než 25 procent hodnoty svých zastavených akcií.

Musk a jeho (ne)přátelé

Ze zpráv regulátorů také vyplývá, že Muskův úvěr je drahý. Potenciálně by ho stál každý rok jednu miliardu dolarů na úrocích a amortizaci. Pravděpodobně by proto při první vhodné příležitosti svůj dluhový balíček refinancoval.

Zároveň není jasné, kolik z 21 miliard dolarů v hotovosti, které Musk na akvizici Twitteru vyčlenil, má přímo k dispozici, a zda by například nemusel prodat část svých akcií ve SpaceX nebo start-upu Boring Co.

Podle zdrojů obeznámených s transakcí má předsednictvo Twitteru v plánu žádat Muska o detailnější popsání toho, jak a kde hodlá oněch 21 miliard v hotovosti vzít. Na žádost o komentář mluvčí Twitteru agentuře neodpověděl.

Musk se snaží pro svou akvizici najít partnera, není ale zdaleka jisté, že se takový objeví, sdělil zdroj obeznámený s transakcí. SoftBank Group, která často investuje v technologickém odvětví, se rozhodla neinvestovat do akvizice Twitteru, sdělili lidé blízcí japonskému konglomerátu.

New York Post uvedl, že soukromá investiční společnost Thoma Bravo LP, která měla na konci prosince ve správě aktiva v hodnotě více než 100 miliard dolarů, jednala s Muskem o připojení k jeho nabídce. Osoba obeznámená s touto záležitostí však uvedla, že Thoma Bravo Twitteru naznačil, že firma zkoumá spíše konkurenční nabídku, ve které by se postavila proti němu. Na jeho stranu se tak nepřidá. Mluvčí Thoma Bravo to odmítl komentovat.

Musk také naznačil, že by měl Twitter skončit s reklamou. To je ale vyhlídka, která pozastavila některé soukromé investiční společnosti. Twitter totiž na reklamu spoléhá ve většině svých příjmů.

Twitter hodlá nabídku odmítnout

Začátkem tohoto měsíce Musk tweetoval, že by společnost měla generovat více příjmů z předplatného a méně se spoléhat na reklamu, protože „moc korporací diktovat politiku výrazně vzroste, pokud Twitter závisí na penězích z reklamy, aby přežil“. Později tento tweet smazal.

Představenstvo Twitteru se chystá Muskovu nabídku odmítnout jako příliš nízkou. Podle zdrojů Reuters tak chce učinit do 28. dubna, kdy má společnost vydat zprávu s příjmy za první kvartál letošního roku.