13 miliard pryč. Finančník popisuje praktiky třetího nejbohatšího Čecha

Je to aktuálně jeden z největších tuzemských byznysových sporů. Jiří Diviš a Marek Čmejla po privatizaci plzeňské Škody velkou část svých peněz svěřili realitnímu byznysmenovi Radovanu Vítkovi.

Vítek i s pomocí těchto peněz po finanční krizi 2008 násobně zvýšil hodnotu i majetek své nemovitostní skupiny Czech Property Investments (dnešní CPI Property Group). Diviš a Čmejla však tvrdí, že investované peníze už neviděli. Případ posuzoval soud v New Yorku a od ledna běží řízení na Kypru.

Minulý týden kyperský soud nařídil bankám, aby českému miliardáři Radovanu Vítkovi omezily nakládání s majetkem v hodnotě 535 milionů eur (12,5 miliardy korun), tedy částkou, kterou si nárokují Čmejla a Diviš.

CPI Property Group ke konci roku 2022 spravovala realitní portfolio v hodnotě 20,9 miliardy eur.

Proč jste s Markem Čmejlou podali po neúspěchu v New Yorku žalobu na Kypru?

Žaloba v New Yorku byla podána ve spolupráci s americkým investičním fondem Kingstown, jelikož byli jednáním pana Vítka poškozeni podobně jako my, i když náš příběh a případ je daleko širší.

Přišlo nám, že americká justice by mohla případ posoudit daleko nezávisleji a spravedlivěji než například Česká republika či jiné evropské země, kde má pan Vítek samozřejmě velký vliv. Řízení bylo zastaveno a žaloba zamítnuta pouze z procesních důvodů.

Soud nezkoumal podstatu nároků, nicméně i v rámci této fáze řízení se nám podařilo získat několik užitečných informací pro další postup, například report Lucemburského finančního regulátora, který Vítkovi udělil obrovskou pokutu za manipulaci trhu.

Jiří Diviš (67) česko-švýcarský podnikatel

v kauze privatizace společnosti Mostecká uhelná mu švýcarské soudy loni uložily dvacetiměsíční podmínku; v Česku bylo jeho stíhání zastaveno

v 70. letech hrál závodně basketbal za Baník Most; v roce 1979 emigroval do Švýcarska, kde vystudoval práva; po studiu pracoval v investičním bankovnictví

v 90. letech v Česku zastupoval švýcarskou společnost Investenergy, která skupovala akcie Mostecké uhelné společnosti pro Appian Group

v letech 1998 až 2002 působil jako člen dozorčí rady Mostecké uhelné společnosti a následně se účastnil privatizace firmy

v říjnu 2013 ho švýcarský soud za podvod, praní špinavých peněz a padělání listin nepravomocně poslal do vězení na 46 měsíců; tyto činy údajně spáchal při nákupu menšinového podílu MUS společností Appian od Českého státu v roce 1999

loni v létě mu pak změnil trest na dvacetiměsíční podmínku

Soud v New Yorku v rámci své pravomoci případ uzavřel tak, že vhodnější místo pro řešení sporu je Lucembursko, a to vzhledem k běžící civilní žalobě. Avšak tato žaloba byla podána pouze ze strany Kingstown a naše společnosti nejsou stranou tohoto sporu. To nás samozřejmě vede k hledání další cesty, jak náš nárok uplatnit.

Soudní řízení není levná záležitost, takže asi musíte věřit, že uspějete?

Ano, není to levné, ale jak jsem říkal, případ nebyl nikdy meritorně posuzován a my jsme ve fázi hledání kompetentní autority (ve smyslu teritoriálním), která případ nezávisle posoudí. Do jednání pana Vítka vůči nám byla zapletena spousta kyperských společností a věříme, že kyperské soudy jsou, nejen z tohoto důvodu, kompetentní.

Radovan Vítek žalobu bagatelizuje a tvrdí, že nemá opodstatnění. Popište stručně váš pohled na podstatu věci?

Podstata je velmi jednoduchá. Naše společnosti v rámci partnerství s panem Vítkem poskytly investici do jeho společností ve výši tehdejší hodnoty jeho majetku. Šlo o částku kolem devíti miliard korun.

Za tuto částku jsme měli participovat polovičně na všech výnosech a ztrátách celé skupiny. Kolem roku 2014 tato investice narostla na hodnotu 13 miliard korun, jelikož dle interního ocenění byla čistá hodnota aktiv skupiny stanovena na 26 miliard korun.

Pan Vítek se však evidentně dělit moc nechtěl a velmi pravděpodobně to byl jeho plán od počátku. Sérií postupných právních i faktických kroků rozprostřených do mnoha let postupně začal naši právní pozici se zneužitím vzájemné důvěry oslabovat.

K tomu využil zejména transformaci české skupiny CPI do mezinárodní a veřejně obchodované CPI Property Group, kde již nebylo možné nastavit rigidní právní mechanismy zajišťující kontrolu.

Díky těmto a dalším krokům nakonec vyvolal partnerské spory, v jejichž důsledku nás chtěl ze skupiny vykoupit. Ani tuto dohodu však nedodržel a opět „pod pláštíkem důvěry“ mezitím zorganizoval masivní minorizaci společně kontrolovaného podílu v CPI PG, jakož i „vytunelování“ zbývajících akcií ze společně držených firem.

Výsledkem je, že naše investice má hodnotu nula. Jelikož se nám podařilo získat dokumenty, které dle našeho názoru mapují a identifikují jeho pravé úmysly, máme za to, že se takto vůči nám dopustil plánovaného podvodného jednání, které je podle kyperského práva kvalifikovatelné jako konspirace právními prostředky.

Nárokujete jen finanční vyrovnání, nebo i akcionářský podíl v CPI Property Group?

Žaloba na Kypru směřuje na plnění finančního vyrovnání dle ocenění z roku 2016 a kompenzaci případných škod. Vyčíslení přesné částky bude na posouzení soudem.

Německá média napsala, že soud nařídil zmrazení majetku CPI Property Group ve výši 535 milionů eur (12,5 miliardy korun)? Je to tak?

Kyperský soud vydal mimo jiné i zajišťovací příkaz na uvedenou částku. Pokud vím, tento příkaz je přímo platný v zemích EU.

Banky teď tedy podle vás zmrazí majetek CPI PG?

Nemohu mluvit za banky, ale jak jsem uvedl, jde o soudní dokument a bankovní instituce v EU by podle něj měly postupovat. Pokud vím, tak tento příkaz byl doručen většině bankovních ústavů skupiny CPI PG, jakož i pana Vítka.

Pro Vítkovu skupinu, která je výrazně zadlužena, to může znamenat problém. Neohrozí to nakonec vaše nároky?

Pokud bude částka zajištěna, tak nevidím důvod k ohrožení našich nároků. Právě to je předmětem předběžných opatření a možná právě s touto úvahou ohledně zadlužení skupiny kyperský soud našim návrhům vyhověl.

Považujete Vítka za dobrého byznysmena, když – i za pomoci vašich peněz – dokázal za posledních 15 let výrazně zvětšit skupinu CPI PG?

Pan Vítek je bezesporu schopný byznysmen, akorát je diskutabilní, jestli jeho metody jsou ještě součástí byznysu, nebo se již dostaly do jiné oblasti, která s byznysem nemá vůbec nic společného.

Kdy jste se naposledy potkali osobně a jednali o věci?

Myslím, že to bylo v roce 2017 nebo 2018, ale přesně si již nepamatuji.

Jaké vlastně byly dosud vaše náklady na soudní řízení?