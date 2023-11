Nájezd na předměstí Paříže. Křetínský koupil za miliardu kus IT firmy

Společnost Vesa Equity Investments, přes kterou Křetínský s Patrikem Tkáčem vstupují do veřejně obchodovaných firem, koupila významný podíl ve francouzské softwarové firmě Quadient. Quadient vytváří IT infrastrukturu například pro poštovní společnosti a digitalizuje komunikaci firem se zákazníky.

„Ano. Mohu potvrdit, že jsme do Quadientu zainvestovali. Další komentáře ale nebudeme poskytovat,“ uvedl pro SZ Byznys šéf komunikace Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Častvaj.

EPH vlastní v současnosti většinu aktiv v zahraničí, i prostřednictvím Vesa Equity Investments, do níž jsou soustředěny podíly ve veřejně obchodovaných aktivech

Dnes vlastní holding Patrik Tkáč (44 procent mínus jedna akcie), manažeři EPH (6 procent) a Daniel Křetínský (50 procent plus jedna akcie), který vykonává manažerskou kontrolu.

Investice zapadá do strategie Křetínského a Tkáče, kteří se soustředí na infrastrukturní firmy v širším slova smyslu, od energetiky až po maloobchod a logistické poštovní služby. Už nyní vlastní významné podíly například v britské Royal Mail, nizozemské PostNL, francouzském Fnac Darty či síti obchodů Casino.

Quadient, dříve vystupovala pod názvem Neopost, je francouzská společnost specializující se na logistické vybavení a zpracování pošty. Její podnikání se v průběhu let vyvinulo z výrobce frankovacích strojů a vybavení poštovních podatelen do širšího záběru. Soustředí se hlavně na automatizaci komunikace firem se zákazníky, softwarové služby související s poštou a IT řešení zpracovávání poštovních balíků.